Ishia senza “senatori”. Col Matera si dovrà fare a meno di Peppe e Giovanni Mattera, di Matteo Arcamone e di Filippo Florio

Alla ricerca della vittoria smarrita. L’Ischia Calcio si prepara a completare la settimana di lavoro e domenica attenderà allo Stadio Calise di Forio una delle compagini più in forma del girone H di Serie D: il Matera. I prossimi avversari degli isolani sono ancora imbattuti nella competizione e arrivano al confronto con un bottino di cinque risultati utili consecutivi.

Sono 9 i punti collezionati dalla formazione biancazzurra, reduce dal pareggio interno con il Gravina (Infantino ha risposto al gol iniziale di Santoro, ndr). La brigata di Enrico Buonocore, pur consapevole di dover sfidare un avversario importante e di categoria, vuole dare una netta sterzata al momento di flessione e riprendere in maniera concreta la marcia. Le ultime uscite hanno consegnato due punti ai gialloblù che hanno avuto la possibilità di muovere la propria classifica. Tuttavia c’è bisogno di una vittoria, che ormai manca da oltre un mese (in trasferta contro il Brindisi, ndr), per fare un balzo in avanti e avvicinarsi alla zona di prestigio. Buonocore, a poche ore dal calcio d’inizio, valido per la sesta giornata e in programma domenica 13 ottobre, presenta il match.

È passata un’altra settimana di allenamento in vista della prossima partita, ma soprattutto dopo questo periodo particolare per la squadra. Mister come stanno i ragazzi?

“La condizione generale è migliorata. Ci siamo allenati bene. Contro l’Angri abbiamo fatto il miglior primo tempo della stagione, però è ancora troppo poco. Dobbiamo dare più continuità alla prestazione nel corso della gara. L’ultima partita deve darci la convinzione di continuare su questa strada, però dobbiamo essere più continui nei novanta minuti. Non dobbiamo avere cali di attenzione e non giocare soltanto quaranta minuti. Dobbiamo essere determinanti in entrambe le frazioni di gioco”.

Questa settimana è stata contraddistinta anche dall’infortunio di Florio. Lo abbiamo sentito, come sta?

“No, purtroppo ci mancherà, così come Giovanni Mattera. Giuseppe Mattera si è fermato per una distorsione alla caviglia durante l’allenamento di martedì. Non ha recuperato. Ci mancherà anche Arcamone per stiramento. Siamo un po’ in emergenza. Si sono fermati tutti i difensori, è incredibile. Questi quattro purtroppo non ci saranno per la sfida di domenica contro il Matera”.

Considerata l’emergenza, che misure hai preso?

“Ho pensato di far giocare gli altri (ride, ndr). Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, vediamo se riusciamo a portarla in campo domenica. Abbiamo altri due giorni per riflettere e fare valutazioni in merito alle scelte in vista della gara. Cambio di modulo? Sì, ci può essere la possibilità di vedere un altro schema tattico. Può essere un’Ischia nuova, sì”.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo Matera? Si tratta di un avversario che sta vivendo un buon periodo di forma ed è ormai consolidato in questo campionato.

“È una squadra forte e strutturata fisicamente, conosce bene la categoria e ha giocatori forti ed esperti in avanti. Ha elementi che sanno muoversi in Serie D, è costruita bene e con profili importanti in tutti i reparti. Sono giocatori esperti, forti. Il Matera si mette con un 3-5-2. Non sarà una partita facile, ma se giochiamo come sappiamo non sarà facile neanche per loro”.

In attacco pensi di fare qualche rotazione o qualche cambiamento?

“Stiamo provando un po’ tutto. Abbiamo lavorato con Talamo assieme a Favetta, poi c’è la soluzione di Talamo con Battista. Adesso vediamo, c’è ancora del tempo per prendere decisioni finali sulla formazione di partenza”.

Ci sono riflessioni anche sul Calise? L’Ischia sarà impegnata di nuovo sul terreno di gioco di Forio, in attesa di ottenere notizie positive dal Mazzella.

“Anche quelle, sì. Lo stadio è molto importante e quindi stiamo provando a disegnare una squadra adatta alle misure e al terreno di gioco del Calise. Battista sul campo nostro, ad Ischia, con una larghezza diversa, può fare molto meglio. È un giocatore di gamba e veloce”.

Sulla questione portieri, hai preso una decisione?

“Continuerà a giocare il ragazzo (Iannaccone, ndr) che ho inserito nelle ultime gare. Sta facendo bene. Il portiere non è come un giocatore di movimento, è totalmente diverso. Se gioca e fa abbastanza bene, ha bisogno di continuità. Quindi andremo avanti così”.