Ischia, via al progetto del secondo asilo nido in via Morgioni

Enzo Ferrandino concretizza l’idea di un secondo asilo nido comunale al Polifunzionale in via Morgioni, accanto a quello già esistente per le Sezioni Primavera. Il progetto per la realizzazione, che necessita della riconversione della struttura, viene in buona parte finanziato dall’Unione Europea con risorse del Pnrr nell’ambito di “Futura La Scuola per l’Italia di domani”. Infatti a giugno è arrivata la notizia che con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito il Comune d’Ischia è stato ammesso al finanziamento per l’importo di 600.000 euro. Sta di fatto che il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dall’arch. Carmine Prevenzano e approvato dalla Giunta a fine agosto presenta un importo complessivo di 1.050.000 euro, di cui 700.000 per i lavori.

La medesima delibera ha anche inserito l’intervento ad integrazione del Piano Triennale delle Opere pubbliche 2024/2026, apportato le relative variazioni al bilancio di previsione 2024/2026 e nominato rup l’ing. Francesco Fermo, responsabile del Servizio 20. Resta il “dettaglio” più importante, ovvero reperire i 450.000 euro mancanti. La somma verrà coperta contraendo un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, così come stabilito dalla Giunta, non essendo disponibili risorse sufficienti nelle casse dell’Ente. Della stipula del contratto è stata incaricata la responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino, che con la determina adottata ha dato il via all’iter. Per la restituzione del prestito il Comune garantirà 40 rate semestrali di ammortamento.