Ischia, via ai lavori per l’area di interscambio a Fondobosso

Iniziano a Ischia i lavori per la realizzazione dell’area di interscambio e disosta a Fondobosso, uno dei progetti che più stanno a cuore al sindaco Enzo Ferrandino, insieme alla collegata rotatoria di Sant’Anna. Come riportato nell’ordinanza adottata dal comandante della Polizia Locale Chiara Romano, il rup ha infatti comunicato l’inizio il 26 giugno. Il provvedimento è finalizzato a liberare l’area dai veicoli in sosta e delimitare l’area di cantiere.

Pertanto il comandante Romano ordina: «Dalle ore 08:00 del giorno mercoledì 26 giugno c.a. e fino a diversa disposizione, è fatto divieto di sosta nell’area di parcheggio (che sarà appositamente segnalata e delimitata) compresa tra l’ingresso est del Palazzetto dello Sport Federica Taglialatela ed il varco di accesso di Zizì; l’area individuata verrà circoscritta e chiusa alla circolazione ed i varchi di accesso alla stessa, in via Montetignuso ed in via Fondo Bosso, saranno chiusi; Per effetto della presente l’area di sosta di Zizì è traslata in prossimità del primo ingresso del parcheggio (partendo dall’incrocio con via M. Mazzella)». Siamo a fine giugno, ma l’area oggetto dell’intervento si può considerare “periferica”, non interessa la circolazione veicolare e anzi proprio durante la stagione estiva non dovrebbero registrarsi problemi a causa del divieto di sosta.