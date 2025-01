Ischia, unità operative al Servizio 5 per l’edilizia

Il responsabile del Servizio 5 del Comune di Ischia ing. Francesco Iacono ha proceduto alla istituzione delle unità organizzative (Uffici) e alla attribuzione delle responsabilità al personale in servizio.

In premessa ricorda che la delibera di Giunta del luglio scorso è stato formulato l’indirizzo «che ciascun responsabile apicale provveda a valorizzare e motivare le risorse umane assegnate, sia creando condizioni di lavoro che consentano al personale di svolgere le mansioni assegnate in condizioni di benessere, sia attraverso la adozione di meccanismi incentivanti la produttività. Fornire quale linea di indirizzo ai responsabili di servizio di provvedere in sede congiunta di comitato di direzione alla verifica della distribuzione, da attuare preferibilmente su base volontaria, delle risorse umane tra i diversi servizi dell’Ente; a procedere alla ripartizione delle risorse accessorie tra i diversi servizi; a riorganizzare le risorse umane nella propria disponibilità con individuazione dei soggetti con compiti che comportano specifiche responsabilità o funzioni».

I dipendenti a tempo indeterminato assegnati al Servizio 5 sono due, i geometri Domenico Patalano e Filippo Buono.

L’ing. Iacono rileva che al fine di ottimizzare l’attività dei servizi comunali si rende necessario e opportuno provvedere all’individuazione all’interno del Servizio 5 delle unità operative: 1) Ufficio Sportello Unico per l’Edilizia – Catasto – Sismica – Pianificazione Urbanistica – Supporto RESA; 2) Ufficio Edilizia Privata; 3) Ufficio Antiabusivismo edilizio. Attribuendo ai due dipendenti la responsabilità dei procedimenti afferenti: al geom. Filippo Buono Filippo per l’Ufficio Edilizia Privata e al geom. Domenico Patalano per l’Ufficio Antiabusivismo edilizio.