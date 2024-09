Ischia, serve subito una grande prova di riscatto. E il 6 novembre c’è la Nocerina in Coppa

Sta per concludersi la settimana di lavoro dell’Ischia Calcio. La squadra di Enrico Buonocore, reduce dal bruttissimo ko casalingo contro il Martina, deve cercare riscatto nella tana di una delle big del campionato, la Virtus Francavilla.

Un riscatto che serve alla classifica, all’ambiente e serve anche anestetizzante (finora molto efficace) dei problemi sul tavolo, ops, sul campo: la questione societaria che tiene ancora in stand by la vera “partenza” della società e la questione, sempre calda, dello Stadio Mazzella. Mente il Comune ha confermato il subappalto, i lavori al campo continuano con la realizzazione degli impianti che saranno il “cuore” del nuovo manto erboso.

Sul piano societario, invece, oltre a non esserci novità ma dall’interno “giurano” che siamo al 99% dell’upload, alcune crepe interne fanno capolino. La gente mormora su tanti aspetti (che conosciamo perfettamente) ma restano voci. E’ chiaro, però, che questi aspetti sono tutti legati al passaggio delle quote che, speriamo, avvenga quanto prima.

Tornando al calcio giocato, quello contro la Virtus Francavilla per i gialloblù sarà un altro test probante in trasferta in Puglia, la compagine biancazzurra – tra le retrocesse della passata edizione della Lega Pro – occupa la parte alta della classifica e finora ha fatto registrare una marcia importante: 6 punti conquistati nelle due partite disputate, quattro gol fatti e zero subiti. Un avvio stagione di notevole impatto per la formazione pugliese, decisa a confermarsi tra le mura amiche. Trofa e compagni devono dimostrare di aver messo alle spalle la debacle interna, allo stadio Nuovarredo Arena servirà una prestazione maiuscola per strappare il bottino agli avversari.

“Veniamo da 4 vittorie consecutive in partite ufficiali e stiamo dando segnali positivi e importanti, ma non dobbiamo esaltarci più di tanto perché le difficoltà sono sempre dietro l’angolo e le nostre concorrenti sono più che mai agguerrite”, ha commentato il numero uno Antonio Magrì in una recente intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Attenzione e piedi per terra sono i messaggi lanciati dagli addetti ai lavori in casa Virtus Francavilla, per l’Ischia dunque si avvicina uno dei grandi ostacoli del girone. Intanto il Dipartimento Interregionale ha determinato anche gli abbinamenti per le gare dei trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D, che si giocheranno il prossimo 6 novembre. Gli isolani affronteranno in gara secca la Nocerina. Si rinnova il derby campano tra le due squadre, già avversarie la scorsa stagione e pronte ad incrociarsi ancora in campionato. Le due compagini si sono incontrate in Coppa ad agosto 2023: in quella circostanza, nella partita valida per il turno preliminare, i molossi si imposero con il risultato di 3-2 dopo un confronto pirotecnico.