Ischia Ponte, area pedonale sul Lungomare Aragonese. Istituito anche il limite di velocità di 20 km/h

A Ischia Ponte istituita l’area pedonale anche sul Lungomare Aragonese. Il comandante della Polizia Locale Chiara Boccanfuso ricorda che già con ordinanza del 2017 venivano previste, all’interno della Z.T.L. di Ischia Ponte, tre aree pedonali 0 – 24: a) Ponte Aragonese, b) Via San Giovan Giuseppe della Croce, Via Giovanni da Procida, via G. Rocca, Via Boccaccio, Piazzale delle Alghe; c) Largo Convento.

Ora la Giunta ha deliberato di istituire una nuova area pedonale in Via Lungomare Aragonese «demandando al Responsabile del Servizio di Polizia Locale i consequenziali atti per disciplinare i periodi dell’anno, gli orari e le norme di funzionamento dell’area pedonale urbana denominata APU Lungomare Aragonese con la previsione di eventuali deroghe per i veicoli dei cittadini residenti». Nonché «le necessarie valutazioni per l’eventuale modifica dei limiti di velocità in Via Lungomare Aragonese e l’adozione dei necessari strumenti atti a garantire il rispetto di detti limiti a tutela della sicurezza urbana e della vivibilità in detta zona, ivi compresa l’installazione di rallentatori di velocità».

L’ordinanza adottata dispone: «A far data dal 18/10/2024, in Via Lungomare Aragonese saranno adottati i seguenti provvedimenti: Sarà istituita una nuova area pedonale denominata APU Lungomare Aragonese dalle ore 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 23:00. In deroga sarà consentito il transito di veicoli di proprietà di residenti nelle strade di Ischia Ponte, veicoli al servizio di persone diversamente abili munite di contrassegno H, FF.OO, veicoli dei fornitori per il carico e scarico merci; i veicoli a due ruote, se autorizzati, dovranno essere condotti rigorosamente a mano e a motore spento.

Sarà istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h: al fine di consentire il rispetto del previsto limite di velocità potranno essere installati rallentatori di velocità del tipo dossi artificiali di 5 cm di altezza. A parziale modifica ed integrazione delle ordinanze n. 132/2015 e 112/2017 s.m.i, le aree di sosta a pagamento che insistono in Via Lungomare Aragonese, saranno destinate ai veicoli di proprietà di residenti nelle strade di Ischia Ponte».