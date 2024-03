Ischia, per il costone di Sant’Anna nomine tecniche “interne”

Prosegue l’iter portato avanti dal Comune d’Ischia per realizzare gli “Interventi di messa in sicurezza del costone a rischio idrogeologico sottostante la chiesa di Sant’Anna e ripristino della stradina di collegamento con la Torre di Michelangelo”. Il progetto rientra nel Piano degli interventi di protezione civile all’epoca approvato dalla Regione Campania in conseguenza degli eventi meteorologici eccezionali dei mesi di ottobre e novembre 2019 e i finanziamenti assegnati andranno a valere sui fondi del Pnrr. In questo caso, all’Ente ischitano, quale soggetto attuatore, sono stati assegnati 969.833,96 euro.

Già redatto e approvato il progetto esecutivo e anche lo stralcio che interessa proprio l’intervento in questione, per il quale è stata convocata e poi chiusa con esito positivo la conferenza di servizi, come anche gli elaborati dello stralcio redatto dal progettista arch. Massimiliano Mattera.

Su proposta del rup ing. Francesco Iacono avallata dalla responsabile dei Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino, è stato determinato di indire la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori per l’importo complessivo di 641.325,27 euro. Optando per la procedura aperta sulla piattaforma “TuttoGare” previa pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse per individuare i cinque operatori da invitare.

Nel frattempo il rup ing. Iacono ha evidenziato la necessità di procedere alla nomina del direttore dei lavori e del collaudatore statico. Nomine tutte interne all’organico comunale: il compito di direttore dei lavori è stato assegnato all’arch. Carmine Prevenzano, istruttore direttivo tecnico, mentre il collaudatore statico per il progetto è l’ing. Marco Minicucci, responsabile del Servizio n. 9. Anche questa scelta è stata “ratificata” dal responsabile dei Lavori Pubblici. Una decisione che non comporta ulteriori spese per il Comune, incentivi a parte.