Ischia, ordinanza per caduta calcinacci in Via Nuova dei Conti

Un immobile pericoloso alla Via Nuova dei Conti, causa la caduta di calcinacci, ha indotto il Comune d’Ischia ad emettere apposita ordinanza per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Nell’ordinanza adottata il responsabile del Servizio 7 ing. Luigi De Angelis, in merito alla situazione di pericolo richiama la relazione dei Vigili del Fuoco del 25 settembre scorso, con la quale si comunicava «che in data odierna alle ore 14.45 circa, personale di questo Comando è intervenuto in Ischia, via Nuova dei Conti 35, per caduta calcinacci.

a quanto riferito dal capo partenza presente in loco, il distacco si è verificato sui frontespizi e all’intradosso della copertura dei balconi dell’appartamento condotto dalla sig.ra (omissis), al primo piano, proprietario (omissis), e ai cornicioni del solaio del medesimo appartamento. Lo stesso riferisce che si è provveduto a ripulire le parti ammalorate eliminando il pericolo, ma comunica la necessità di un urgente intervento di ripristino al fine di evitare il ripresentarsi in futuro di situazioni di pericolo…».

Già a marzo, la Polizia Locale aveva eseguito un accertamento per individuare i proprietari dell’immobile.

L’ing. De Angelis dunque ordina al proprietario dell’unità al primo piano «di effettuare ad horas le opere provvisionali ed interdittive per l’eliminazione del pericolo; a non frequentare e far frequentare la zona oggetto del pericolo fino alla presentazione del certificato di eliminato pericolo da parte di tecnico abilitato».

Alla conduttrice dell’appartamento al primo piano e alla proprietaria dell’appartamento al piano terra «a non frequentare e far frequentare la zona oggetto del pericolo fino alla presentazione del certificato di eliminato pericolo da parte di tecnico abilitato».