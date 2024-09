Ischia-Martina 0-3. Corino: «Mai visto un atteggiamento come questo»

Simone Corino, il secondo di Enrico Buonocore in panchina in attesa che il mister sconti la sua squalifica, interviene nel dopo gara di Ischia-Martina e senza troppi giri di parole chiarisce quanto male abbia fatto la sua squadra e di quanto sia stato sbagliato l’atteggiamento assunto da parte di tutti i calciatori che sono stati impegnati nell’incontro di ieri allo Stadio “Domenico Iorio” di Casalnuovo.

“Abbiamo vissuto una giornata completamente negativa. Tuttavia – ha detto Corino -, abbiamo avuto l’opportunità di segnare l’1 a 0, che forse avrebbe potuto cambiare l’andamento della partita. Devo comunque fare i complimenti al Martina perché dal primo minuto fino al 94º ci hanno superato in tutto. Dobbiamo imparare da questa partita e capire che ogni domenica è necessaria la fame e la voglia di superare gli avversari, altrimenti rischiamo di affrontare altre giornate simili, cosa che non possiamo assolutamente permetterci”.

Il mister poi aggiunge un’altra riflessione: “Il problema è che loro arrivavano prima di noi su ogni pallone. Né chi ha iniziato la partita né chi è subentrato ha mostrato l’atteggiamento giusto. Un momento di crisi che, in tutte le partite dell’Ischia che ho visto e ricordo bene un atteggiamento del genere, ma quando accadeva durava pochi minuti e poi riuscivamo sempre a riportare la partita dove volevamo noi. Questa volta non ci siamo riusciti, ma dobbiamo trarre insegnamento da questa partita e riflettere attentamente. Personalmente mi pesa molto. Questa è una situazione che non possiamo permetterci di ripetere. Dobbiamo fare tutto il possibile per migliorare”.

Anche Corino torna sulla questione “campo” e, come Buonocore, scarta tra gli alibi e dalle scuse la momentanea indisponibilità dello Stadio Mazzella a Ischia.

“Sì, ma questo non deve diventare una scusa o un alibi, non so quanto ci influenzerà, né dove giocheremo la prossima partita in casa, ma per noi ha poca importanza. L’Ischia deve continuare a giocare come ha sempre fatto. Che sia su un campo di calcio a Ischia, a Casalnuovo o a Forio, non deve cambiare nulla. Dobbiamo adottare un atteggiamento completamente diverso. E lo abbiamo già dimostrato”.