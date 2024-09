Ischia, il Martina fa meglio. 0-3 e arriva la partita più brutta

A Casalnuovo si registra una delle gare più brutte dell’ultimo anno e mezzo. Il Martina Calcio espugna il “ Domenico Iorio” di Casalnuovo. Prova sottotono per l’Ischia, sempre in difficoltà sul pressing alto degli itrani e raramente pericolosa dalle parti di Figliola.

Al 3′, Peppe Mattera lancia in profondità Battista, che dalla fascia destra prova un tiro che termina alto. Nei successivi venti minuti, i pugliesi colpiscono due traverse. Al 5′, Mastrovito si inserisce in area e di testa impegna Zandri, che con una parata straordinaria devia il pallone sulla traversa. Al 24′, Mastrovito ruba palla a Giovanni Mattera, l’Ischia respinge il suo cross, ma Silvestro, da una buona posizione, calcia un tiro potente e preciso che colpisce il montante. Nella fase centrale del primo tempo, gli isolani avanzano la loro linea, senza però creare occasioni pericolose. Al 37′, Battista calcia un corner sul primo palo e Figliola, con una tempestiva uscita, allontana con un pugno.

All’inizio del secondo tempo, il Martina ha un’altra occasione: cross di Piarulli dalla destra e colpo di testa di Carucci fuori bersaglio. Al 52’, grande chance per l’Ischia: lancio per Florio che crossa in area, Favetta manca l’intervento e Patalano non trova la porta. A metà frazione gli ospiti segnano: La Monica tocca la palla con il braccio, ma l’arbitro Prencipe lascia proseguire e Tuccitto segna da lontano. Nonostante i cambi di mister Corino, l’Ischia subisce il secondo gol al 78’: punizione respinta male da Pastore e Mastrovito segna con un tiro preciso. All’81’, Florio sulla destra serve Favetta che sfiora soltanto il pallone mandandolo fuori. Nei minuti di recupero, il Martina chiude la partita con La Monica che batte tutta la difesa isolana in area.

Nel prossimo turno, l’Ischia si porterà su campo della capolista Virtus Francavilla.

IL TABELLINO

ISCHIA CALCIO – MARTINA CALCIO 0-3

ISCHIA CALCIO: Zandri, Florio, Trofa (14’ st Talamo), Mattera Gio., Mattera Giu., Pastore, Quirino (14’ st D’Anna), Giacomarro, Favetta, Battista (21’ st Padulano), Patalano (29’ st Gadaleta). (In panchina Iannaccone, Montanino, Chiariello, Tuninetti, Maiorano). All. Corino.

MARTINA CALCIO: Figliola, De Angelis, Llanos Roset, Silvestro, La Monica, Russo (28’ st Resouf), Tuccitto, Mastrovito, Zenelaj (40’ st Carfagna), Carucci, Piarulli. (In panchina Lotito, Lupo, Perrini, Maffei, Marinelli, Mancini, Ievolella). All. Pizzulli.

ARBITRO: Prencipe (Tivoli). Assistenti: Bosco (Roma 2) e Panella (Ciampino).

MARCATORI: nel st 23′ Silvestro (M), 33′ Mastrovito (M), 48’ La Monica (M).

NOTE: angoli 4-4. Ammoniti: Russo (M), Giacomarro (I), Favetta (I), Resouf (M). Durata: pt 46’, st 49′. Spettatori 250 circa di cui 50 ospiti.