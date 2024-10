Ischia, è il giorno della gara contro l’Ugento: niente passi falsi. Emergenza rientrata, Mennella in panchina

La trasferta più lunga della stagione e un tour de force che apre scenari importanti sul futuro stagionale dell’Ischia Calcio. Dopo il deludente risultato di Forio contro il Matera, in una prestazione che ha messo in evidenza momenti positivi a leggerezze che sono costate il terzo ko in sei partite di campionato, la formazione gialloblu affronta la prova fuori casa contro l’Ugento, matricola del girone e con lo stesso bottino di punti in classifica. Gli isolani dovranno far fronte ad un’altra situazione particolare, in panchina non ci sarà Enrico Buonocore che dovrà scontare l’ultimo turno di una squalifica lunga otto mesi (tornerà contro la Nocerina nella gara infrasettimanale, ndr) e neppure Simone Corino, fermato dal Giudice Sportivo per una giornata.

Sarà Luigi Mennella a guidare i ragazzi da bordocampo, il preparatore dei portieri avrà il compito di sostituirli, ma “l’importante è fare una buona partita perché ne abbiamo bisogno, è responsabilità un po’ di tutti capire il momento”, ha dichiarato Buonocore a poche ore dal calcio d’inizio. Poi il messaggio al suo gruppo: “Non dobbiamo essere belli. Voglio una squadra che sia aggressiva, dinamica e diretta: serve essere pratici”.

L’avversaria

Come accaduto all’Ischia, anche per il club pugliese è stato un inizio di stagione altalenante. Il primo bilancio dice una vittoria, due pareggi e tre sconfitte: soltanto il Manfredonia si è arreso di misura ai giallorossi, capaci di raccogliere punti importanti con Angri e Costa d’Amalfi. Nocerina, Nardò e Francavilla hanno invece battuto l’Ugento, con i granata finora gli unici a fare il blitz esterno.

La brigata di Mimmo Oliva non segna molto (appena due gol in sei partite e soltanto i sipontini hanno fatto peggio, ndr) ma la difesa conta appena cinque gol subiti, posizionandosi tra le migliori del girone. La società inoltre ha comunicato che l’amministrazione ha autorizzato in via provvisoria, in attesa del completamento degli iter burocratici, l’utilizzo del Campo Comunale di Ugento. Sarà aperto soltanto il settore locale con capienza autorizzata massima di 205 persone, chiusa invece la parte dell’impianto destinata alla tifoseria ospite.

“Avremmo l’opportunità di giocare finalmente nel nostro stadio dove i lavori di adeguamento sono giunti al termine e il Sindaco, che ringraziamo, ci ha concesso la possibilità di poter disputare la partita, seppur a capienza ridotta, nelle more della conclusione degli inter burocratici in corso. Sono fiducioso che presto avremo la disponibilità piena dell’impianto”, ha rivelato il presidente Massimo De Nuzzo ai microfoni del Quotidiano. In vista delle prossime uscite, il numero uno ha riferito: “Per noi non esistono partite facili, se vogliamo la salvezza non dobbiamo arrenderci alle prime difficoltà ma dobbiamo compattarci e continuare a lavorare a testa bassa. Giocare in casa ci darà uno stimolo in più e sicuramente non mancherà il calore dei nostri tifosi che ci seguono ovunque e ci incitano anche nei momenti di difficoltà”.

Le possibili scelte

L’Ischia arriva alla partita con l’emergenza in difesa terminata: rientrano Florio, Giovanni Mattera e Giuseppe Mattera, dando allo staff ulteriori soluzioni nel reparto arretrato. La linea a tre si è comportata bene contro il Matera, ma i gialloblu potrebbero tornare allo scacchiere a quattro (con il ballottaggio al centro che vede Chiariello protagonista, mentre Pastore è intoccabile). Non ci sarà Arcamone, che resta ancora ai box. Out Maiorano per squalifica, dunque Tuninetti dovrebbe trovare ancora posto con Giacomarro in mediana. Da valutare le condizioni di Castagna che può stringere i denti, rimandata la convocazione di Gemito.

Il portiere, tornato ad Ischia a distanza di dieci mesi dal discusso addio, non è ancora al top e dovrà recuperare nelle prossime settimane.

Talamo, in un buon momento di forma, si candida ancora ad una maglia da titolare nell’undici di riferimento. In caso di mancato tandem con Favetta, l’ex Nocerina potrebbe spuntarla sul compagno. Sono venti i calciatori convocati da Buonocore.

La terna arbitrale

Sarà Roberto Rago della sezione di Moliterno a dirigere l’incontro in programma sabato 19 ottobre e valevole per la settima giornata del campionato. Il fischietto sarà coadiuvato da William Alberto Greco di Nichelino e da Paul Andrei Popescu di Alba-Bra.

La gara

Sabato 19 Ottobre 2024, ore 15.00

Stadio “F. Calise” – Forio

I convocati

Portieri: Zandri, Iannaccone

Difensori: Chiariello, Pastore, Buono, Ballirano, Mattera Gio., Mattera Giu., Florio

Centrocampisti: Patalano, Giacomarro, Castagna, Trofa, Tuninetti, Montanino, D’Anna

Attaccanti: Talamo, Battista, Quirino, Favetta