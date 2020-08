Ischia “città che legge”: in arrivo 10 mila euro alla Biblioteca Antoniana per l’acquisto di nuovi libri

La Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia è tra i beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali per il turismo n.267 del 4 giugno 2020, di riparto del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali concernente il “contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria”. Il decreto n°561 del 20 agosto recante l’approvazione dell’elenco dei beneficiari assegna alla biblioteca ischitana il contributo di 10 mila euro, il massimo previsto; le risorse assegnate dovranno essere utilizzate per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio.

Un risultato che segue il riconoscimento di “città che legge” per il biennio 2020/2021 attribuito dal Centro per il libro e la lettura del Mibact d’intesa con l’Anci, per promuovere e valorizzare le Amministrazioni Comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della letture.

«Il riconoscimento di questo contributo – dichiara il Sindaco Enzo Ferrandino- testimonia l’attenzione che l’Amministrazione riconosce alla cultura e di come la biblioteca rappresenti il volano dell’azione di valorizzazione posta in essere. Un particolare riconoscimento va tributato alla dottoressa Annicelli che è l’anima vera di questo presidio culturale».