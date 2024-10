Ischia, c’è bisogno di una svolta. Immediata e decisiva

Tre macro tematiche per analizzare la sconfitta interna dell’Ischia Calcio contro il Matera.

La prima questione riguarda l’estremo difensore. “Il portiere non è come un giocatore di movimento, è totalmente diverso, se gioca e fa abbastanza bene, ha bisogno di continuità”, parola di Enrico Buonocore nel pre-match. Confermato dunque Iannaccone tra i pali: al Calise però non mancano momenti di incertezza da parte del guardiano gialloblu. Dopo ottime prestazioni, il classe 2006 fa un passo indietro e rievoca la brutta prova di Zandri sul campo della Virtus Francavilla. Due diciottenni tra i pali e la vicenda giovani che diventa prioritaria: gli errori fanno parte del gioco e a quell’età possono starci, ma il club e l’ambiente sono disposti ad attendere la crescita e – di conseguenza – i momenti negativi di chi è alle prime armi?

Poi c’è la situazione riguardante l’attacco. Lo scorso anno Baldassi ha mascherato un po’ il lungo digiuno di Talamo. Il centravanti, nelle ultime due giornate, ha dato più garanzia degli altri e ha messo a segno due reti consecutive, trovando ancora il suo nome nella lista dei (pochissimi) migliori della domenica. Battista e Favetta (al netto della rete al Fanuzzi, ndr), non hanno ancora inciso e l’Ischia non può aspettare ancora. C’è bisogno di una svolta, immediata e decisiva.

Infine le decisioni arbitrali. Non si possono trovare alibi e giustificare le disattenzioni e la poca concretezza della squadra, tuttavia la nota sui fischietti va fatta. In Serie D continuano ad esserci episodi dubbi, gol non assegnati e azioni ai limiti della regolarità. È accaduto nell’ultima settimana, su due campi diversi, nel girone H e ora qualche decisione a Forio che non ha convinto pienamente. È il tempo di prendere in seria considerazione l’operato degli arbitri in quarta serie.