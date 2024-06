Ischia Calcio, Lello Carlino: “Il prossimo obiettivo è rilevare le quote azionarie dell’ex presidente Bigi”

Riflettori puntati verso il basso, operazioni a fari spenti e attesa di conoscere la figura che si occuperà del mercato estivo. L’Ischia Calcio ha superato la tempesta e in un cielo rasserenato progetta la prossima stagione sportiva. Si continua a lavorare in virtù della seconda annata consecutiva in Serie D, ma c’è un quesito che ha bisogno di essere risolto: chi sarà il direttore sportivo? Una domanda scontata, ma va anche detto che la nomina di Mario Lubrano, calata dall’alto, potrebbe essere digerita solo in virtù della considerazione che Carlino paga e così vuole.

E così, mentre si attende la conferma ufficiale di Mario Lubrano, artefice del doppio e magnifico biennio per i gialloblu e tutte le sensazioni spingono verso questa direzione: nelle prossime ore è previsto un nuovo vertice tra le parti per provare a chiudere l’accordo soprattutto con chi non gradisce il ritorno di Mario Lubrano e dare il via libera definitivo all’affare. I confronti e gli aggiornamenti non sono mancati e anche nelle scorse ore ci sono stati ulteriori contatti per limare le distanze. Ultimo ma non ultimo, quello con Peppe Borsò che nell’ultimo campionato ha dato un contributo importante.

Il tandem Buonocore-Lubrano potrebbe rinnovarsi, mandando nel dimenticatoio tutti i rumors e le indiscrezioni circolate sull’isola al termine dell’ultima stagione.

A rendere solido il programma dell’Ischia sarà la costante presenza di Raffaele Carlino, per le squadre a lui care è stata un’annata positiva. Il team gialloblu ha disputato un campionato importante, conquistando i playoff del Girone G da neopromosso. Il Napoli Femminile ha agguantato l’obiettivo salvezza con la prima squadra, la promozione con la Primavera, il secondo posto in Italia con l’Under 12 e la medaglia d’oro con l’Under 10 nel Torneo Magico della Figc.

Alle porte c’è una nuova stagione, i bilanci vanno in archivio e si pensa al futuro. Carlino ha fatto il punto per quanto riguarda il percorso con gli isolani: “A Ischia – precisa – dopo le vicissitudini di Bigi è tornato sulla poltrona di presidente Pino Taglialatela e ha cominciato il suo nuovo mandato nel migliore dei modi con la conferma di Enrico Buonocore alla guida tecnica della squadra. L’Ischia Calcio continuerà ad avere il sostegno mio e degli altri imprenditori napoletani che sono stati vicini alla società gialloblu nella stagione appena conclusa, adesso il prossimo obiettivo è rilevare le quote azionarie dell’ex presidente Bigi anche grazie al coinvolgimento di altre forze imprenditoriali”.



Nuove forze imprenditoriali, intanto, hanno fatto ingresso nel Napoli Femminile nelle persone di Rosario e Marco Bifulco, divenuti soci di maggioranza del club. “Si tratta di imprenditori di primissimo piano, che non hanno certo bisogno di presentazioni e che – sottolinea Carlino – potranno garantire maggiori ambizioni ad una squadra come il Napoli Femminile che ancora una volta si presenterà ai nastri della massima serie senza avere il sostegno di un club maschile alle spalle, a differenza della quasi totalità delle altre partecipanti alla serie A. Da parte mia continuerò a sostenere il Napoli Femminile come socio di minoranza e ovviamente come primo tifoso delle nostre azzurre”.