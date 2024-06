Ischia Calcio. Alessandro Bigi si dimette dalla carica di presidente. Resta il nodo quote

Alessandro Bigi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Ischia Calcio. Lo rende noto con una nota la società gialloblu: “Con un messaggio inviato questa mattina tramite PEC, Alessandro Bigi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente. Nella sua comunicazione, l’ex presidente esprime il suo profondo dispiacere per la decisione assunta, ma sottolinea come, a causa degli eventi degli ultimi giorni, non sia più in grado di garantire la gestione ottimale del Club”.

Una notizia che libera dall’impasse la società di Pino Taglialatela. Ora resta il nodo quote societarie. Il 50% della Srl di cui Bigi è socio con Taglialatela dovrà essere il prossimo passo, delicato, da compiere per “liberare”, almeno in parte, il sodalizio gialloblu da quelle che sono le accuse mosse a Bigi e ai suoi soci albanesi dalla Procura di Firenze.

La questione quote è decisamente più delicata e sarà oggetto della strategia della difesa di Bigi. Un passaggio che sarà molto attenzionato dai giudici e che abbiamo auspicato da diversi giorni.

“L’Ischia Calcio – si legge ancora nella nota – prende atto con rammarico della decisione del Presidente Bigi e lo ringrazia per il prezioso contributo fornito. La società augura a Bigi i migliori auguri per il futuro”.