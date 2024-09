Ischia-Brindisi, sala stampa. Simone Corino: “L’1 a 0 ci va un po’ stretto”

Quando si vince è tutto più facile. Anche andare in sala stampa e affrontare i cronisti. Tuttavia, va riconosciuto a Simone Corino, il volto della panchina gialloblu al posto di Enrico Buonocore lontano dai campi di gioco ancora per un po’ per i famosi fatti dell’ultimo campionato di Eccellenza, che non ha mai mancato l’appuntamento con i giornalisti neanche quando c’era da commentare sconfitte o prestazioni poco luminose.

Dopo l’1-0 conquistato al Fanuzzi, il mister gialloblù è stato, come al solito, molto chiaro.

“Siamo soddisfatti della prestazione fornita. La prima giornata è sempre un’incognita, nonostante una partita di coppa vinta e il passaggio del turno, poiché arriva dopo un periodo di lavoro intenso, al quale i ragazzi hanno risposto molto bene. Erano molto contenti loro, desideravano dimostrare quanto fatto sul campo, con uno stadio splendido e un pubblico significativo. Inoltre, non dimentichiamo che abbiamo chiuso la scorsa stagione con due sconfitte, che sono diventate lo stimolo per iniziare questa nuova stagione in modo positivo. Siamo stati bravi a cominciare nella maniera giusta”.

Quando gli è stato chiesto “Ottima difesa, ma troppe occasioni sprecate all’inizio del campionato” ha risposto con lucidità: “Questa situazione ci accompagna dall’anno scorso, perché anche lo scorso anno, nonostante una certa solidità, abbiamo concesso troppi gol. È evidente che in una partita come questa, almeno uno o due degli attacchi chiari si sarebbero dovuti concretizzare. Questo rappresenta per noi lo stimolo a migliorarci ogni giorno quando siamo sul campo e lavoriamo con impegno. La stagione è lunga e intensa; dobbiamo essere pronti già da martedì per prepararci alla prossima sfida”.

Parlando della prestazione dei suoi: “C’è stato qualcosa in più, soprattutto in alcuni momenti della partita dove sembrava che avessero un po’ più energia rispetto al Brindisi. Essendo la prima giornata, è sempre un’incognita, ma abbiamo mantenuto molti giocatori di rilievo e penso che sia stata una buona partenza anche per il Brindisi, dato il caldo intenso. In certi frangenti siamo riusciti a gestire bene la situazione, tuttavia, se avessimo concretizzato tre o quattro occasioni chiare con due gol in più sarebbe stato diverso, comunque siamo soddisfatti di questo inizio”.

E analizzando il risultato finale e la gara nel suo complesso ha aggiunto: ““Anche il primo tempo non è stato male, la squadra ha mostrato compattezza ed energia. Non è facile venire a Brindisi con una squadra che parte da un meno dodici e affrontare un pubblico così caloroso. Giocare qui è complicato. Sarà difficile per molti ottenere risultati positivi su questo campo. Nel secondo tempo abbiamo fatto semplicemente ciò che sappiamo fare: giocare. Abbiamo cercato di spingerci un po’ di più. Sapevamo di poter competere uno contro uno o due in alcune zone del campo. Forse l’uno a zero ci va un po’ stretto, ma siamo comunque soddisfatti e ora pensiamo alla prossima partita”.