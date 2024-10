Ischia, Battista e Talamo regalano 3 punti a Francavilla

FC FRANCAVILLA – ISCHIA 0-2

Serie D – Girone H – 9a Giornata

L’Ischia vince al “Fittipaldi” di Francavilla in Sinni grazie alle reti nel primo tempo di Battista e Talamo. Si tratta della seconda vittoria esterna consecutiva per i gialloblù, che replicano il successo della settimana scorsa di Ugento.

Dopo una fase di studio iniziale, al 10′ l’Ischia ottiene un calcio di rigore: cambio di gioco di Florio per Talamo, il quale viene atterrato appena entrato in area da Pellegrino. L’arbitro Sarcina assegna il rigore ed espelle il terzino lucano. Dagli undici metri, Battista non sbaglia.

L’Ischia sfrutta il momento di difficoltà dei padroni di casa e, tre minuti dopo, rischia di trovare il raddoppio con una conclusione di Talamo, respinta da Prisco. Sulla ribattuta, Battista insacca, ma il secondo assistente segnala fuorigioco. Al 16′, l’ex esterno del Fasano si rende nuovamente pericoloso, ma al momento della conclusione manca il controllo della palla.

La squadra di Buonocore domina il match e, al 26′, si avvicina ancora al raddoppio: lancio di Giacomarro, un difensore del Francavilla rimette in gioco Talamo, che viene atterrato in area; tuttavia, l’arbitro lascia proseguire. Sulla respinta della difesa locale, Patalano tenta la conclusione, che viene salvata sulla linea da Russo.

Al 35′, Battista è costretto a uscire per un problema alla spalla ed entra Quirino. Un minuto dopo, Chiariello rischia l’autorete con un colpo di testa all’indietro che sfiora la porta di Iannaccone. Due minuti dopo, Quirino, servito da Patalano, viene anticipato dalla difesa lucana al momento della conclusione.

Sul finire del primo tempo, l’Ischia trova il raddoppio: Florio serve Patalano, che imbecca in area Talamo. L’attaccante gialloblù segna con un tocco di sinistro, realizzando la sua terza rete stagionale.

Il secondo tempo si apre con una conclusione ravvicinata di Florio che viene parata da Prisco. Al 51′, i padroni di casa tentano di ridurre lo svantaggio con un tiro dal limite dell’area di Silvestri, respinto prontamente da Iannaccone. Al 56′, Russo prova a segnare ma il pallone finisce a due metri dalla porta isolana. L’Ischia effettua una serie di sostituzioni, inserendo Giovanni Mattera e Montanino al posto di Ballirano e Florio. Al 67′, Iannaccone para agevolmente un colpo di testa di Ivancic.

A quindici minuti dal termine, l’Ischia sfiora il terzo gol con Quirino, il quale non riesce a capitalizzare l’assist di Montanino. All’80’, gli isolani si rendono nuovamente pericolosi con una combinazione Montanino-Quirino, ma la conclusione dell’esterno under viene parata senza difficoltà dal portiere locale. Nell’arco di un minuto, l’Ischia sfiora il terzo gol in due occasioni. Prima con Quirino, servito ancora da Montanino, la cui conclusione al volo lambisce il palo; poi con Talamo che serve D’Anna, il quale supera Prisco, che successivamente riesce a riposizionarsi tra i pali.

I gialloblù gestiscono efficacemente gli ultimi minuti della gara, assicurandosi tre punti cruciali. Questa rappresenta la terza vittoria presso lo stadio “Fittipaldi”. L’ultimo successo a Francavilla in Sinni risale al 21 novembre 2010, grazie alle reti di Pirro e Di Meglio.

Nel prossimo turno, domenica 3 Novembre, l’Ischia ospiterà il Nardò.

IL TABELLINO

FC FRANCAVILLA: Prisco, Pellegrini, Russo, Visconti (24’ s.t. Macrì), Esposito, Modesti, Gentile (35’ s.t. Caracciolo), Bastianelli (32’ s.t. Di Marco), Coppola (1’ s.t. Ivancic), Silvestri, Romano (14’ p.t. Nicolao). (In panchina De Carlo, Palladino, Punzo, De Marco). All. Marziale.

ISCHIA CALCIO: Iannaccone, Florio (21’ s.t. Montanino), Mattera Giu., Ballirano (17’ s.t. Mattera Gio.), Chiariello, Battista (35’ p.t. Quirino), Buono, Patalano (32’ s.t. D’Anna), Talamo, Giacomarro, Maiorano (1’ s.t. Tuninetti). (In panchina Zandri, Castagna, Trofa, Gadaleta). All. Buonocore.

ARBITRO: Sarcina (Barletta). ASSISTENTI: D’Ambrosio (Molfetta) e Sparapano (Molfetta).

MARCATORI: nel p.t. 11’ rig. Battista (I), 44’ Talamo (I).

NOTE: Angoli: 6-2. Ammoniti: Maiorano (I), Ivancic (F), Visconti (F), Marziale (F), Gentile (F), Montanino (I), Russo (F), Nicolao (F), Mattera Gio.(I). Espulsi: nel p.t. 10’ Pellegrini (F) per fallo da ultimo uomo. Durata: p.t. 48’– s.t. 48’. Spettatori 250 di cui 90 ischitani.