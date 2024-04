Ischia, arrivano i nuovi Decani della Diocesi

In data odierna il nostro Vescovo Carlo ha provveduto a nominare i nuovi Decani: per Ischia, il Rev.do Sac. Pasquale Trani; per Casamicciola – Lacco Ameno, il Rev.do Sac. Pasquale Mattera; per Forio, il Rev.do Sac. Beato Scotti; per Barano – Serrara Fontana, il Rev.do Sac. Antonio Scala.

Inoltre, il Rev.do Sac. Luigi Ballirano è il Referente diocesano per il Giubileo 2025 e il Rev.do Sac. P. Antonio Sannino ofm nuovo Delegato vescovile per la Vita Consacrata. Il Vescovo ringrazia di cuore i sacerdoti per la loro disponibilità al servizio del popolo di Dio.