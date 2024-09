Il Borgo Sant’Andrea nei The World’s 50 Best Hotels, successo per le famiglie De Siano-Orlacchio

Arriva un nuovo e prestigioso riconoscimento per il Borgo Santandrea, l’hotel di Amalfi rilevato e ristrutturato dalle famiglie De Siano ed Orlacchio che ne hanno fatto una delle strutture ricettive più belle ed esclusive della nostra regione.

Ieri sera alla Guidhall Arts Center di Londra si è tenuta la cerimonia di rivelazione degli alberghi scelti dalla guida The World’s 50 Best Hotels, che decreta ogni anno le “migliori esperienze alberghiere” mondiali votate da una giuria di 600 esperti del settore alberghiero.

La 50 Best Hotel’s è attualmente uno dei riconoscimenti più influenti per il mondo alberghiero e la serata di ieri è stata una celebrazione altamente prestigiosa del meglio di questo settore, culminata in un conto alla rovescia che ha rivelato il numero 1, ovvero il miglior hotel del mondo, il Capella Bangkok.

Il Borgo Santandrea, che ha riaperto i battenti nel 2022 dopo un lungo ed accuratissimo restyling che ha coinvolto praticamente ogni centimetro della struttura, si è classificato in ventesima posizione, una performance notevolissima per un hotel aperto da poco più di 24 mesi.

Nella classifica di quest’anno a farla da padrone sono soprattutto i grandi alberghi di lusso dell’Estremo Oriente, che negli ultimi anni sono divenuti il riferimento della hotellerie di lusso mentre quelli europei sono soltanto 13 di cui 4 del nostro paese. Il Borgo Santandrea si è classificato davanti ad autentici mostri sacri del settore ricettivo quali i Four Seasons di Madrid o Miami e prima pure di strutture di compagnie alberghiere internazionali del calibro di Mandarin e Aman.

Nel corso della serata di ieri, a cui hanno partecipato proprietari, manager e direttori degli hotel premiati (per il Borgo era presente una delegazione guidata dal direttore Maurizio Orlacchio) sono stati assegnati anche una serie di riconoscimenti speciali che premiano l’ecosistema dell’ospitalità nella sua accezione più ampia riconoscendo i vari livelli su cui operano gli hotel e le persone che ci lavorano, celebrando le strutture più eccezionali e le persone che le danno vita com’è il caso degli imprenditori ischitani che hanno saputo creare e gestire, fuori dai confini isolani, un esempio di eccellenza alberghiera internazionale