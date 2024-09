Forio, okay all’appalto integrato per la pluviale. L’intervento per rimediare ai danni causati dalla “Romis”

Il rup ing. Luca De Girolamo ha dato avvio alla procedura di appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori che dovranno riparare al disastro pluviale causato dalla “Romis”. Si tratta del primo lotto, per cui la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, della più vasta opera denominata “Intervento di rifunzionalizzazione e completamento sistema fognario e di raccolta – laminazione delle acque meteoriche Via Mario D’ambra – Pietre Rosse”.

Il primo progetto varato anni fa non risultava infatti più funzionale, anche perché «i difetti delle predette opere si sono notevolmente aggravati a seguito degli eccezionali eventi meteorici del novembre 2022 con il verificarsi di notevoli pericoli per la pubblica e privata incolumità». Si è così deciso per un intervento più complesso che risponda alle attuali esigenze, ma da attuare in tre fasi. Il lotto 1, finanziato interamente con fondi comunali, presenta un importo di 432.000 euro, di cui 342.953,42 per lavori e progettazione esecutiva a base d’appalto, e prevede interventi su via Mazzella primo tratto / via ex Provinciale Panza, via Mazzella secondo tratto.

Nella determina a contrarre De Girolamo evidenzia «l’esigenza di procedere, stante la complessità dell’intervento e le esigenze di celerità sottese alla realizzazione dell’opera pubblica, all’esecuzione dell’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, aperta agli operatori economici disponibili e reperiti sulla piattaforma MePA», da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L’importo posto a base d’asta ammonta a 311.317,15 euro oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 11.765,65 per costi di progettazione esecutiva, oltre Iva e Cassa. E’ stato anche già formato il Gruppo di Lavoro composto dal rup De Girolamo, dall’ing. Mauro Pizzuti Miragliuolo e dall’arch. Federica Verde. Con la medesima determina a contrarre il rup ha anche approvato lo schema della lettera d’invito e il disciplinare della procedura negoziata. L’obiettivo è fare preso, ma si spera bene, per iniziare a riparare ai danni da “Romis”.