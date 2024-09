Ischia, arriva un over di qualità. “Bienvenido” Rodrigo Tuninetti in gialloblù

Un nuovo over per il centrocampo dell’Ischia Calcio e un colpo da novanta, considerando le qualità e l’esperienza dell’acquisto dalla terraferma. Il direttore sportivo Mario Lubrano si è mosso sul mercato e ha chiuso la trattativa per Rodrigo Tuninetti, centrocampista argentino classe ’95 che andrà a rinforzare ulteriormente il reparto.

Mister Enrico Buonocore potrà dunque contare su un elemento di assoluta affidabilità per il prosieguo della stagione, il calciatore di Cordoba è l’ultimo innesto in entrata. Un’opportunità che il diesse isolano non si è lasciato sfuggire, il ventinovenne vanta alle spalle una carriera notevole e in Italia ha avuto la possibilità di ritagliarsi tanto spazio in Serie D. Le avventure con Palestrina e Troina, poi la chiamata del Siracusa in Serie C e il ritorno nella quarta divisione italiana con l’Acireale.

Una breve parentesi al Dro Alto Garda, il trasferimento al Rotonda e il passaggio al Castrovillari. L’ultima volta nel girone H nella stagione 2021/22 con il Gravina (3 gol in 34 presenze, ndr). L’anno successivo ha cambiato due maglie, quella di Paternò e Dolomiti Bellunesi. Lo scorso campionato ha indossato la casacca rossonera della Nocerina: 22 partite giocate nel girone G con i molossi. A metà luglio la firma sul contratto con il Pompei e una gara disputata agli ordini di Daniele Cinelli, in Coppa Italia contro il Francavilla.

Ora una nuova esperienza in Campania, sull’isola e in forza ai gialloblù.

Contestualmente l’Ischia ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto con il centrocampista Raffaele Pengue. Il club aveva annunciato il tesseramento dell’under, classe 2005, lo scorso luglio: la mezzala, proveniente dal Benevento, non continuerà la sua stagione con Trofa e compagni. Intanto l’annata sportiva della squadra si è aperta con la vittoria in rimonta sull’Acerrana. Un successo accolto con grande entusiasmo, per lo staff tecnico sono arrivate importanti e positive indicazioni in vista delle prossime uscite. L’Ischia infatti si sta preparando per la gara inaugurale del nuovo campionato, il gruppo dovrà sfidare il Brindisi allo stadio Fanuzzi.

La società pugliese, che inizierà il suo cammino con un -12 in classifica, dopo i reclami respinti dalla Corte Federale d’Appello, sta ultimando i lavori per il match con gli isolani. Pochi giorni fa i biancazzurri sono scesi in campo per un altro allenamento congiunto, affrontando il Toma Maglie a San Vito dei Normanni. Il tecnico Monticciolo ha provato diverse soluzioni tattiche e dinamiche di gioco facendo ruotare gli uomini a disposizione e testandone la condizione fisica e atletica. Un impegno condizionato dal caldo e concluso in anticipo che ha tuttavia permesso all’allenatore di adattare le caratteristiche tecniche dei giocatori a modulo e posizioni in campo. Ieri sera invece il Brindisi ha disputato l’ultima amichevole del pre-campionato, contro la Primavera della Lazio.