Incubo Sant’Anna per Via Antonio De Luca: speriamo in Re | #4WD

“La moglie di Cesare non deve solo essere onesta, ma anche sembrare onesta”. Detto in soldoni, questo aforisma tanto caro a me e anche al mio amico ed ex collega di Giunta, Raffaele Mattera, vorrebbe che non solo ella dovrebbe essere onesta nella sostanza, ma anche nell’apparenza.

Tornando, quindi, al “buon esempio” dell’episodio della Vespa 50 di proprietà dell’assessore Luigi Di Vaia (stavolta farò un’eccezione nel nominarlo, anche se si tratta di troppo onore per una persona che disistimo in toto), parcheggiata lunedì sera in pieno divieto di sosta lungo Via Antonio De Luca e in barba non solo al segnale verticale, ma anche alle inutili strisce biancorosse apposte dal Comando di Polizia Locale quali pseudo-deterrente al menefreghismo diffuso di chi, per andare ad Ischia Ponte, da qualche parte dovrà pur parcheggiare (è questa la giustificazione diffusa che, probabilmente, riguarda anche il ciclomotore dell’assessore), è chiaro a tutti che in questo caso è proprio il Cesare di turno (e non sua moglie) ad ignorare la necessità di almeno “apparire” onesto, più che esserlo.

Una situazione, questa, che in un’amministrazione seria, con un sindaco che dopo sette anni fosse riuscito a non farsi temere o ignorare ma rispettare, avrebbe dovuto portare ad una reprimenda degna della figura da due soldi che il suo assessore ha conquistato sul campo e in primissima persona, mettendo implicitamente alla berlina l’intera maggioranza. Ma poiché Enzo Ferrandino è il primo che quando una cosa non gli torna se la lascia scivolare addosso come nulla fosse, ecco che anche in presenza della mia PEC che ha ampiamente trovato spazio nell’edizione di ieri, tutto ha fatto tranne intervenire, lasciando così che anche ieri sera, durante “Borgo in Festa”, la nostra strada si riempisse puntualmente di mezzi a due ruote. E a questo punto, tutto lascia pensare che anziché provvedere quanto meno ad un auspicabile transennamento in Via Antonio De Luca, domani sera lascerà che la Festa di Sant’Anna porti la solita, maledetta invasione di ciclomotori e motocicli (e anche auto, mi riferiscono dalla zona alta) fin dentro le proprietà private, mettendo a serio rischio non solo la tranquillità dei residenti, ma anche la loro sicurezza in caso di emergenza.

E visto come sono andate le cose, l’unica speranza per evitarlo potrebbe essere uno dei rinomati, tempestivi (e stavolta perché no, preventivi) interventi del Vice-Questore Ciro Re, che ha letto il mio esposto PEC per conoscenza, il quale anche nella fattispecie avrebbe occasione di dimostrare (ammesso ce ne fosse bisogno) che il suo modus operandi non guarda in faccia a nessuno.