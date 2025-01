Incontrarte festeggia il primo anno di attività

Sabato 1 febbraio 2025, alle ore 20.00, presso il bar pub Tramonto, sul corso di Forio, l’associazione culturale Incontrarte celebrerà il suo primo anniversario. Un traguardo significativo che testimonia il ruolo centrale acquisito dall’associazione nel panorama culturale isolano in pochissimo tempo. Incontrarte si è affermata come punto di riferimento per chi desidera promuovere e diffondere la letteratura, le arti figurative e, in generale, la cultura in tutte le sue forme.

Un anno di crescita e successi

Nel suo primo anno di vita, l’associazione ha operato con determinazione ed efficienza, superando rapidamente gli ostacoli burocratici, eleggendo gli organi dirigenti e organizzando eventi di successo. Una capacità realizzativa notevole in un contesto, come quello isolano, dove spesso le iniziative culturali faticano a concretizzarsi. Incontrarte si distingue per la sua apertura al pubblico e la totale accessibilità delle sue iniziative: niente circoli chiusi, eventi in luoghi centrali e sempre aperti a un pubblico numeroso, coinvolto e partecipe. Formati agili e dinamici, privi di lungaggini e inutili formalismi, hanno decretato il successo dell’associazione.

Progetti per il futuro: una sede e nuovi eventi

La serata del 1 febbraio non sarà solo un momento di festa, ma anche un’occasione per fare il punto della situazione, tracciare un primo bilancio e programmare il futuro. Il presidente Umberto Lucio Amore ha annunciato un aumento delle iscrizioni e ha indicato tra gli obiettivi prioritari l’individuazione di una sede associativa, che possa ospitare anche un caffè letterario.

Tra i progetti futuri, vi è l’idea di attivare una turnazione per mantenere aperto uno sportello informagiovani e un centro di ascolto per chi ne abbia bisogno.

Saranno inoltre confermati e ampliati gli eventi che hanno riscosso successo nel primo anno di attività, con un calendario che includerà momenti dedicati alle personalità del mondo culturale locale, nazionale e internazionale.

Un salto di qualità: il convegno sul disagio giovanile

Per il 2025, Incontrarte punta a un deciso salto di qualità, rafforzando la sua presenza nei dibattiti pubblici, nei rapporti con le istituzioni e le associazioni di categoria, nonché nella collaborazione con il settore privato. Il primo grande evento dell’anno sarà un convegno sul disagio giovanile, in fase di organizzazione, che inaugurerà la nuova stagione associativa.

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti in psicologia, disturbi alimentari e relazionali, rappresentanti delle istituzioni, forze dell’ordine e personalità della società civile. Saranno raccolte anche testimonianze dirette di chi ha vissuto in prima persona esperienze di disagio. L’obiettivo non sarà solo analizzare i problemi che affliggono gli adolescenti, ma proporre soluzioni concrete da sottoporre alle pubbliche amministrazioni e agli enti territoriali.

Proposte e strumenti per affrontare il disagio giovanile

Tra le misure che saranno discusse spiccano l’istituzione di centri di ascolto, il potenziamento dei servizi di assistenza e integrazione, la creazione di uno sportello informagiovani, e l’attivazione di una linea di emergenza per la denuncia di episodi di violenza domestica. L’obiettivo del convegno è quello di sensibilizzare, informare e soprattutto offrire soluzioni concrete per aiutare i giovani in difficoltà, evitando categorizzazioni semplicistiche e favorendo invece un approccio che valorizzi le loro peculiarità individuali.

Nei prossimi giorni, l’associazione comunicherà il calendario dettagliato degli eventi futuri, proseguendo il suo impegno nella promozione della cultura e della crescita sociale dell’isola.