Incidente sulla litoranea di Casamicciola Terme. Un ferito

Ancora un incidente, ancora un sinistro stradale registratosi sulle nostre strade. Coinvolti un’auto ed uno scooter. Teatro dello scontro la rotonda del Piazzale Ancora sulla Litoranea di Casamicciola Terme.

Da chiarire la dinamica dello scontro avvenuto tra la piccola utilitaria proveniente dal piazzale ed uno scooter che muoveva lungo la ex SS 270 in direzione Forio. Lo scooter per cause e condizioni da stabilire ha impattato contro la fiancata laterale sinistra della vettura. Ad avere la peggio nell’impatto il centauro che dopo l’urto è rovinato sull’asfalto. Immediatamente soccorso da alcuni passanti, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.