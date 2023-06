In attesa del segretario, Giosi nomina tre “vice”

Dopo il disastro elettorale, dopo il guaio che potrà costare al paese e non solo e le dimissioni del segretario Antonio Russo, il comune di Casamicciola è sede vacante. In attesa della nomina del professionista che deve sovrintendere alle attività dell’ente, il sindaco Giosi Ferrandino ha nominato quali Vice Segretari comunali, le dottoresse Vincenza Piro, Elisabetta Di Iorio e Chiara Arcamone. Le Piro, Di Iorio e Arcamone, dipendenti di categoria D, sono in possesso del requisito soggettivo del titolo di studio e della competenza e specializzazione e sostituiranno il Segretario Generale in caso di vacanza, assenza o impedimento, compiendo tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco.