Il Tar “salva” i Giovedì Foriani

Il tribunale amministrativo della Regione Campania ha respinto l’istanza cautelare presentata da alcuni residenti di via Marina e via Calise e, fino al prossimo 3 settembre, ha “salvato” i giovedì foriani. In attesa di conoscere le motivazioni del provvedimento del presidente del tribunale, Forio si prepara a vivere la sua estate tra movida e divertimento.

LE MOTIVAZIONI

Considerato, sotto diverso e concorrente profilo, che l’ordinanza impugnata, pur ampliando gli orari di svolgimento delle attività musicali da parte degli esercizi commerciali, vincola gli stessi al rispetto dei limiti di zonizzazione acustica fissati dall’Ente ovvero determinati ex lege, che compete all’Ente verificare nell’esercizio dei propri poteri e la cui violazione determina la doverosa irrogazione delle conseguenti sanzioni e, eventualmente, dei conseguenti provvedimenti inibitori a carico dei responsabili;

Considerato che, tenuto conto di quanto precede, e, ancora, della temporalmente limitata vigenza dei consentiti ampliamenti orari (solo in concomitanza con i c.d. “giovedì foriani”), neppure sembrano ricorrere i presupposti di “estrema gravità e urgenza” richiesti per la concessione dell’invocata tutela cautelare monocratica.