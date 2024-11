Il Real Forio raccoglie un punto prezioso nel fortino della Real Normanna: pari nel derby tra i fratelli Sanchez

REAL NORMANNA-REAL FORIO 0-0

Eccellenza – Girone A – 12a Giornata

Secondo pareggio consecutivo in trasferta, nono risultato utile di fila e undicesimo complessivo dopo dodici giornate. Il Real Forio raccoglie un punto prezioso sul campo della Real Normanna, contro una delle formazioni più attrezzate del girone. Ancora un punteggio di parità nel confronto in famiglia: il derby tra i fratelli Sanchez, Luigi sul versante granata e Carlo sul fronte biancoverde, si chiude senza vincitori. Per i turchi arriva l’ennesima conferma della crescita costante, allo Stadio Bisceglia va in scena una prestazione di carattere, personalità ed equilibrio. Emozionanti i tifosi che hanno incitato e supportato le proprie squadre per tutto l’arco del match.

Circa 100 i sostenitori giunti da Forio e che hanno supportato i biancoverdi con un calore ed una passione senza eguali. Gli ospiti si schierano con Buono nell’undici di partenza, Peluso non parte nella formazione titolare. Le scelte iniziali di mister Sanchez ricadono su Arrulo, Arcamone e Sogliuzzo, con il ristabilito Di Lorenzo pronto a subentrare. In attacco c’è la coppia Castagna-Mosca. Nella compagine locale, invece, ci sono i centimetri di Battaglia e l’esperienza di Di Girolamo nel pacchetto arretrato e la verve e di Caso Naturale in avanti. L’ex della giornata, Guarracino, si accomoda in panchina. A farla da padrone nel corso della prima frazione di gioco è il grande equilibrio.

Real Normanna e Real Forio si studiano, prestando attenzione a concedere il meno possibile all’avversario. Nella fase iniziale dell’incontro non si registrano occasioni interessanti, bisogna attendere il minuto numero 40 per la migliore opportunità da rete che è di marca foriana. Tomasin va via sulla fascia e fa partire un velenoso tiro-cross che viene allontanato dalla retroguardia ospite. Prima chance normanna al 41’: traversone di Marzano, stacca altissimo Di Girolamo che indirizza bene ma la sfera è facile preda di Mazzella che neutralizza agevolmente. Prima dell’intervallo la conclusione dalla lunga distanza di Caso Naturale termina ben distante dalla porta biancoverde. Al riposo resiste la parità. La ripresa si apre con un brivido per gli ospiti, la Real Normanna sfiora subito la rete. Sieno mette al centro, Marzano impatta di testa e non trova lo specchio della porta.

Al 52’ occasione simile con l’ultimo tocco affidato a Serrano che non riesce ad impensierire Mazzella. Al 63’ in casa Aversa fa il suo ingresso Guarracino: l’attaccante prova subito ad accendersi con una conclusione a giro che va fuori dai pali. Ancora una volta, però, l’occasione ghiotta capita al Real Forio che, intorno alla metà della ripresa, sfiora il vantaggio con la bella conclusione di Castagna deviata da Merola in angolo.

La replica dei padroni di casa non si fa attendere e si registra poco più tardi. Al 68’ giocata eccezionale per Caso Naturale che arriva sul fondo e poi serve sul dischetto di rigore un pallone che Serrano deve solo appoggiare in rete ma l’attaccante è sfortunato e la sfera finisce alta. Mani nei capelli per tutti i tifosi granata. Al Bisceglia c’è davvero poco altro da dire, il big match di giornata tra le due squadre va in archivio con il risultato di 0-0.

Non si sblocca il derby tra i fratelli Sanchez, entrambe conquistano un punto utile per muovere le rispettive classifiche. Finisce senza reti l’incontro tra Real Normanna e Real Forio, con i biancoverdi applauditi ed incitati a gran voce dai circa 100 supporters foriani giunti sulla terraferma per seguire il gruppo. Per la brigata cara al patron Amato è il nono risultato utile consecutivo. Il prossimo impegno vedrà i biancoverdi ospitare il Portici al Salvatore Calise. Intanto Sanchez si gode ancora la seconda posizione e resta a tre lunghezze di distanza dalla vetta: l’Afragolese spreca la chance casalinga pareggiando contro il Sant’Anastasia (0-0, ndr), il Nola non sfonda invece sul terreno di gioco dell’Ercolanese (1-1, ndr). I turchi continuano a condividere la posizione con i bianconeri.

Il tabellino

Real Normanna: Merola, Sieno, Di Girolamo, Marzano (36’ Acampora), Battaglia, Serrano (85’ Cestrone), Fontanarosa, Sequino (50’ Martone), Russo (56’ Canneva), De Rosa (63’ Guarracino), Caso Naturale. A disp.: Poerio, Lagnena, Ruggiero, Delli Paoli. All. Luigi Sanchez

Real Forio: Mazzella, Arrulo (73’ Pelliccia), Castagna (85’ Pistola), Arcamone (56’ Di Lorenzo), Mosca (60’ Acosta), Sogliuzzo, Tomasin, Cabrera, Di Costanzo, Buono (50’ Peluso). A disp.: Santaniello, Iacono, Di Meglio, Cittadini. All. Carlo Sanchez

Arbitro: Andrea Kilian Pina di Como

Assistenti: Giunta di Ercolano e Maiello di Nola

Ammoniti Marzano, Sieno (RN), Arrulo, Aniceto, Di Costanzo (RF)

Recupero 0’ pt, 4’ st