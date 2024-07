Il Real Forio piazza il colpo, Castagna è biancoverde! Il bomber: “Non vedo l’ora di tornare in campo”

Il ritorno sull’isola e l’attesa di vestire la maglia dell’Ischia Calcio in Serie D, poi l’infortunio e il lungo recupero per il debutto stagionale. L’ultima è stata una stagione complicata per Luigi Castagna che ha racimolato pochi minuti con i gialloblù a causa di un problema fisico che l’ha costretto a restare ai box per molto tempo. Enrico Buonocore gli ha concesso qualche presenza, ma l’attaccante non ha avuto continuità al rientro e ora si prepara al rilancio. Il bomber non lascia il territorio, ma riparte dal Real Forio: è ufficiale il tesseramento del classe 1997 che andrà a potenziale quel reparto che il presidente Luigi Amato renderà “stellare”.

Per il ventisette si tratta di un ritorno in biancoverde. Foriano doc, Castagna ha indossato la maglia del Real Forio nella seconda metà del campionato 2016-17 e nella stagione successiva, totalizzando 21 reti durante la sua esperienza all’ombra del Torrione. Nel 2018-19 si è diviso tra Puteolana ed Ercolanese mettendo a segno 7 reti in 32 presenze e tornando a giocare in Serie D, campionato già disputato in precedenza con la maglia dell’Olimpya Agnonese.

Successivamente, il goleador isolano è tornato ad indossare la maglia dell’Ischia dopo l’esperienza nel settore giovanile culminata con l’esordio in Coppa Italia di Lega Pro nella gara Ischia-Foggia. Castagna è stato tra i protagonisti del ritorno in Eccellenza dei gialloblù (campionato 2018-2019) e, nella stagione successiva, ha sfiorato la seconda promozione in due anni sfumata solo nella finale playoff per via del successo della Mariglianese. L’anno dopo ha conquistato gli spareggi. Nel 2022-23 ha brindato due volte con il San Marzano: con 22 reti messe a segno, ha festeggiato vittoria del campionato di Eccellenza e della Coppa Italia Regionale, arrivando alla finale della fase nazionale.

Queste le sue prime dichiarazioni dopo la firma che lo legherà al Forio per la prossima annata sportiva: “Ho conosciuto di persona il presidente Amato e mister Sanchez che mi hanno illustrato il progetto e le loro idee. Entrambi – afferma Castagna – hanno dimostrato di volermi fortemente e di puntare su di me e ciò mi ha spinto ad accettare il Real Forio 2014. Sono reduce da una stagione un po’ complicata personalmente a causa dell’infortunio al tendine di Achille che mi ha messo ai box per diversi mesi.

Il Real Forio invece ha mantenuto la categoria con la vittoria dei playout. La società, il mister e i ragazzi hanno voglia di riscatto, esattamente come me. Non vedo l’ora di tornare in campo per dimostrare il mio valore e che lo stop è stato solo un incidente di percorso ed oramai è alle spalle. Il nostro obiettivo sarà quello di fare bene e, concentrandoci partita dopo partita, proveremo a migliorare quanto fatto in passato. Non sarà facile perché sarà un campionato abbastanza equilibrato ma sono sicuro che si potrà fare bene. Ai tifosi chiedo di essere presenti allo stadio e riempirlo di domenica in domenica ricambiando l’affetto che il presidente Amato nutre per Forio. Noi dal canto nostro faremo il possibile per portare il Forio più in alto possibile”.