Il Real Forio blinda la porta, Claudio Mazzella sposa il progetto di Amato

Esperienza e curriculum importante per la categoria. Perché il nuovo corso dovrà far leva sul senso di appartenenza all’isola e sulla voglia di contribuire al consolidamento del progetto. E dunque il Real Forio, che sta continuando ad operare sul mercato per rinforzare la rosa di mister Carlo Sanchez, traccia la strada da percorrere: il talento dei giovani è una componente rilevante, ma la presenza dei big sarà utile per riscattare il rendimento dell’ultima stagione. Il presidente Luigi Amato e i suoi collaboratori non si fermano e fanno registrare un altro colpo di mercato, questa volta il rinforzo riguarda la porta biancoverde.

Con la mancata conferma di Iandoli, la dirigenza ha deciso di puntare su un calciatore noto, su una vecchia conoscenza all’ombra del Torrione. Come anticipato più volte negli ultimi giorni, Claudio Mazzella ha raggiunto un accordo con il Real Forio e sarà il portiere della prossima annata sportiva. Classe 1990 ed estremo difensore di grande affidabilità, anche per Mazzella si tratta di un ritorno in forza ai turchi. Il trentaquattrenne, nel 2014, anno di nascita del sodalizio, è stato tra i primi calciatori a sposare il progetto, restando ai piedi del Torrione fino al 2016. Successivamente, il neo portiere biancoverde è stato protagonista con le maglie di Lacco Ameno, Barano ed Ischia Calcio.

Con i gialloblù, Claudio ha conquistato, nel 2022-23, la promozione in Serie D. Dopo la firma con la proprietà, Mazzella ha rilasciato altresì le prime dichiarazioni da nuovo tesserato: “Sono molto contento di essere di nuovo al Real Forio 2014 e spero di contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione”. Poi il saluto da parte del club: “Bentornato a Forio, Claudio”.

L’ex Ischia sarà un elemento di assoluto valore nell’organico di Sanchez: non solo caratteristiche tecniche per il pipelet isolano che sarà fondamentale nel gruppo per le sue doti umane e di leader. Inoltre Mazzella andrà a comporre la batteria che vede la presenza di un giovanissimo come Luca Santaniello (classe 2007, ndr). Una sana collaborazione tra i due porterà l’under a perfezionare le sue qualità e ad apprendere i trucchi del mestiere.