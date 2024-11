Il Real Forio affronta l’Albanova, al Calise c’è profumo d’alta classifica. Sanchez cerca continuità

Il secondo posto in classifica condiviso con la corazzata Nola, la vetta lontana appena tre punti e un nuovo scontro diretto in programma allo stadio Calise. Il Real Forio rientra nel proprio fortino e si prepara alla sfida con l’Albanova, valida per l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza. La squadra di Carlo Sanchez, reduce dalla sofferta partita sul campo del Pomigliano, terminata con un pareggio senza gol, è tra le protagoniste indiscusse di questa prima parte di stagione. I turchi, che si ritrovano a competere per le posizioni importanti, hanno ottenuto sette risultati utili consecutivi e nove totali in dieci gare disputate.

Al Gobbato si è registrato il secondo pari nel torneo per i biancoverdi, arrivati alla sfida con una striscia di sei vittorie di fila. Castagna e compagni ritrovano l’ambiente amico dove il gruppo ha fatto en plein: in cinque gare infatti il Real Forio ha sempre vinto e contro il Castel Volturno, nell’ultimo successo ottenuto, ha avuto la bravura di reagire allo svantaggio, conquistando il bottino pieno in rimonta. Sull’isola sbarca un avversario di qualità e deciso a continuare il suo percorso di crescita. Mister Sanchez, nella consueta conferenza stampa settimanale, ha tenuto alta l’attenzione dello spogliatoio: “Sarà un’altra gara complicata.

Ai ragazzi ho detto che non ci sono e non ci saranno mai partite facili perché questo è un girone complicato. Affronteremo un’altra squadra importante, nata per fare bene, che ha tradizione e continuità perché il progetto va avanti da anni. Dietro ci sono persone competenti e che sanno fare calcio. L’Albanova è allenata da un bravo tecnico, preparato. La squadra è forte. Sono tutte situazioni che ci porteranno a rispettare l’avversario.

Come dico sempre e lo ripeto anche oggi: noi siamo una squadra forte e dobbiamo continuare su questa scia. Dobbiamo gestire e comandare il gioco, giocheremo in casa e ci sarà grande entusiasmo che si è creato grazie ai risultati e alla bellezza di questi ragazzi”.

L’avversaria

Un progetto nuovo e ambizioni rinnovate. Si è presentata così l’Albanova ai nastri di partenza del campionato. A pochi mesi dalla salvezza raggiunta lo scorso torneo, la formazione biancazzurra ha aperto un capitolo ulteriore della sua storia, puntando sulla valorizzazione del territorio e sulla crescita dei giovani del vivaio. Al talento è stata aggiunta l’esperienza, con qualche elemento di categoria inserito in organico. In panchina è tornato Pasquale Bovienzo e l’Albanova si sta confermando tra le prime forze del girone. Sono 18 i punti in classifica dopo nove partite (c’è il match da recuperare contro il Micri, ndr). Il direttore tecnico Pasquale Zoppi ha raccontato l’evoluzione sportiva del sodalizio di Casal di Principe: “Questo è un progetto che è partito quest’estate, sotto la mia direzione tecnica. Pensiamo a medio-lungo termine, abbiamo cercato di gettare le basi per costruire qualcosa di importante e che possa emergere nel corso degli anni.

Ci siamo confrontati con lo staff dirigenziale e con quello tecnico, abbiamo deciso di dettare le nostre linee guida in questo calcio dilettantistico. Stiamo puntando su un progetto che possa valorizzare il lavoro di campo, quello della società e gli investimenti che vengono fatti per il settore giovanile. Abbiamo pensato anche all’entusiasmo da trasmettere alla piazza. Il club ad inizio anno era molto scettico su quello che si poteva fare, ma il campo trasmette sempre qualcosa di diverso. Oggi ci troviamo ad avere questo senso di appartenenza. Il risultato è più che soddisfacente rispetto alle aspettative di inizio stagione. L’Albanova era stata indicata come una squadra in lotta per la salvezza, invece siamo lì e vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto. Abbiamo scelto giocatori funzionali all’idea del mister, stiamo lavorando bene e la società ci supporta. Poi il calcio è fatto di momenti ed episodi. Siamo tranquilli, l’obiettivo è costruire. Noi non dobbiamo vincere, ma vogliamo vincere”. Il bilancio stagionale dice 5 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta (contro il Sant’Anastasia nell’ultima apparizione stagionale, ndr). In trasferta l’Albanova ha collezionato 3 successi, un pareggio e il ko al De Cicco.

I convocati

Al Calise si gioca un testa a testa tra due dirette concorrenti. Il Real Forio vuole dare continuità alla sua striscia positiva e arriva al match dopo una buona settimana di lavoro. Sanchez non cambierà molto rispetto alle ultime uscite e in difesa dovrebbero rivedersi ancora Cabrera e Di Costanzo. Più incognite sulle corsie con Iaccarino e Pistola che puntano alla titolarità, tuttavia Tomasin resta una soluzione e anche Peluso è una valida alternativa. A centrocampo non ci sarà Di Lorenzo: il duttile calciatore biancoverde alza bandiera bianca. Nella lista dei ventitré convocati ritorna a disposizione Blas Cittadini. Sogliuzzo, Arrulo e Arcamone si contendono le maglie in mediana, tra le linee Pelliccia potrebbe avere un’altra possibilità. In avanti Castagna e Mosca sono due elementi intoccabili nello scacchiere isolano. A dirigere l’incontro sarà Lorenzo Lena della sezione di Treviso, coadiuvato da Francesco Giuseppe Acunzo di Castellammare di Stabia e da Marco Mauriello di Frattamaggiore.

La gara

Sabato 9 Novembre 2024 – Ore 14:30

Stadio “F. Calise” – Forio

La terna arbitrale

Lorenzo Lena, Treviso;

Francesco Giuseppe Acunzo, Castellammare di Stabia;

Marco Mauriello, Frattamaggiore

I convocati

Portieri: Mazzella, Re, Santaniello

Difensori: Cabrera, Delgado, Di Costanzo, Iaccarino, Iacono, Pistola, Tomasin

Centrocampisti: Aniceto, Arcamone, Arrulo, Di Meglio, Pelliccia, Peluso, Sogliuzzo, Verde P

Attaccanti: Acosta, Buono, Castagna, Cittadini, Mosca