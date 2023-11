Il Procida risponde presente, la Fortitudo va ko

Il Procida risponde presente e, dopo il tonfo sul campo del Neapolis, vince l’impegno odierno contro la Fortitudo Campi Flegrei. Un risultato di vitale importanza per la truppa di Simone Lubrano Lavadera, la quale agguanta in classifica la coppia formata proprio dalla Fortitudo e dal Vitulazio. Il Procida parte forte e, dopo soli quattro minuti di gioco, sfiora il gol con un calcio di punizione di Costagliola che centra la traversa. Gli isolani continuano a fare la partita e al 16′ trovano la via del gol con Vanzanella che, in area di rigore, non lascia scampo al portiere avversario.

La Fortitudo Campi Flegrei, dopo lo svantaggio, prova ad alzare il baricentro e con Torino impegna Lamarra. Al 33′ arriva il pareggio con una conclusione dalla distanza di Gaveglia che il portiere isolano non trattiene. Ad inizio ripresa il Procida si affida a Costagliola, il cui tiro a giro si spegne di un nulla fuori. Successivamente è Fabozzi a dire di no a Pisano. La Fortitudo Campi Flegrei torna a farsi vedere dalle parti di Lamarra con un tentativo di Monda parato dal portiere isolano.

Al 59′ è ancora un legno a negare la gioia del gol al Procida e in particolar modo a Pisano. Tra il 61′ e il 64′ gli ospiti sfiorano il vantaggio in due circostanze: prima è Monda a colpire il palo, poi è Mautone a trovare l’opposizione della traversa. All’81’ il Procida passa grazie al rigore assegnato per fallo di Fabozzi su De Luise e trasformato da Minauda. Nelle battute finali la Fortitudo Campi Flegrei cerca il tutto per tutto ma senza esito positivo.

Il tabellino

Procida 2

Fortitudo 1

Procida: Lamarra, Paccone, Veneziano, Gamba (Atale), Minauda, Piro (Renifilo), Muro, Vanzanella, Aurelio V. (Pisano), De Luise, Costagliola L.. In panchina Auletta, Visaggio, Scotto di Perrotolo, Aurelio C., Scotto di Fasano, Vicente. Allenatore Simone Lubrano

Fortitudo Campi Flegrei: Fabozzi, Spadera, Di Costanzo (Borrelli), Iuliano (Gracco), Schetter (D’Ambrosio), Monda, Torino, Annunziata (Massa), Mautone (Riccio), Gaveglia, Jallow. In panchina Muratori, Marigliano. Allenatore Roberto Imparato

Arbitro: Michele Ponticelli di Nocera Inferiore; Assistenti Frisulli di Ercolano e Di Santillo di Frattamaggiore

Marcatori: 16’ Vanzanella (P), 33’ Gaveglia (F), 83′ st rig Minauda (P)

Ammoniti: Lamarra, Pisano, Minauda (P)