Il problema non è più Enzo. Focus su Gianluca | #4WD

Adesso, amici residenti ed elettori del Comune di Ischia, il problema non è più tanto il sindaco Enzo Ferrandino. Il primo cittadino, in questo momento, è diventato maggiormente un problema per sé stesso, un problema derivante dalle sue stesse scelte e decisioni che lo hanno portato, ancora una volta, a non decidere. O meglio, a non riuscire a prendere mai una decisione chiara, coraggiosa, un colpo di coda e d’orgoglio che rendesse la nostra Comunità in grado di riconoscersi in lui, esserne fieri una tantum e consentirgli di passare alla storia non solo nei momenti di festa a sbafo per tutti, ma anche per qualche merito di fine mandato che prendesse vita da un evidente distacco dal suo passato e dalla sua stessa squadra di pseudo-fedelissimi. E per i prossimi due anni e mezzo, salvo sorprese, ad Enzo non resterà altro che sottostare a ricatti sempre più incalzanti per continuare a lavorare su un futuro che per lui non sembra volersi rischiarare in alcun modo, specialmente visto come ha ridotto alla fame tanti di quelli che continuano ad alzargli acriticamente la mano in Consiglio.

L’attenzione, adesso, volge verso Gianluca Trani. Sì, proprio lui. Quello che corre sempre troppo rischiando di schiantarsi, come accadde nel 2017 seppure per poche centinaia di voti proprio contro Enzo; quello dalle innumerevoli pacche sulle spalle e dalla promessa facile da dimenticare subito dopo le elezioni; quello che pur di accreditarsi come l’unico eletto a quattro cifre ad Ischia nella storia di questo sistema elettorale ha composto liste totalmente ad usum delphini e approfittato della credulità popolare in una competizione letteralmente senza avversari; ma soprattutto, quello che di Enzo è stato amico nel 2007, tirandogli correttamente la volata quando avrebbe dovuto candidarsi a sindaco per poi tirarsi indietro a favore di Giosi Ferrandino, finendogli due posti sotto nella lista della Margherita, contrapponendosi inutilmente a lui in totale inimicizia dieci anni dopo quale candidato sindaco e ritornando suo alleato nel 2022 in stile “scurdammece ‘o passato” suggerito dal famoso accordo dei rispettivi papà sulla successione al trono di Via Iasolino.

L’attenzione è su Gianluca. Perché tutto si fonda sul dubbio politico che di certo lo sta tormentando: ancora due anni e mezzo con Enzo significa continuare ad essere partecipi di un disastro, ma gli garantirebbero di arrivare al voto con il traino del potere in carica. Mandarlo a casa anzitempo, di fatto, romperebbe le “giarretelle” ancora una volta nel togliere Enzo dalle scatole degli ischitani, ma poi che fine farebbe la sua apparentemente proficua campagna acquisti a trecentosessanta gradi quando non puoi più garantire nulla neppure a te stesso, candidatura in primis?

Così come avevo ampiamente previsto in tempi non sospetti, gennaio e febbraio ad Ischia saranno caldi come non mai, politicamente parlando.