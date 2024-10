Il girone. Verso la 5a giornata del girone H

Primo derby del campionato per l’Ischia Calcio. La squadra di Enrico Buonocore, tornata a muovere la classifica con il pareggio casalingo contro il Città di Fasano, sta ultimando la preparazione in vista della partita in programma sabato pomeriggio allo stadio Novi. L’avversario è l’Angri di Marco Scorsini, formazione con lo stesso numero di punti (4, ndr) e reduce da due risultati utili consecutivi. I gialloblù, archiviato il 2-2 del Calise contro i pugliesi, stanno completando il lavoro settimanale per arrivare in ottima condizione al prossimo match: l’obiettivo è ritrovare il successo nel girone, che ormai manca dallo scorso 8 settembre, in occasione del blitz del Fanuzzi.

Da quel momento gli isolani hanno raccolto soltanto il magro bottino di Forio nelle ultime tre uscite, servirà dunque una vittoria per dare continuità alla striscia positiva e per dare il via alla scalata. Il Cavallino, ancora alle prese con la questione societaria, vive un buon momento di forma: in attesa di recuperare la sfida contro il Manfredonia, interrotta il 22 settembre a causa di un infortunio che ha obbligato il direttore di gara ad alzare bandiera bianca, i grigiorossi hanno sbancato il terreno di gioco del Francavilla con un netto poker. La doppietta di Messina, il tris di Petricciuolo e la firma di Vogiatzis hanno consegnato la prima vittoria stagionale a Scorsini e incrementato il punteggio in graduatoria dopo lo 0-0 sul campo dell’Ugento. L’impegno con i sipontini sarà recuperato mercoledì 9 ottobre, per questo motivo il confronto di marca campana in agenda nel weekend è stato anticipato.

Chi comanda il campionato continua a non fermare la propria marcia: si tratta della capolista Virtus Francavilla, protagonista di un percorso netto. Quattro vittorie in altrettante partite, vetta solitaria della graduatoria, nove gol fatti e zero subiti. La compagine biancazzurra ha superato di misura la Fidelis Andria a domicilio, nello scontro diretto della quarta giornata. Un gol di De Luca ha piegato l’altra corazzata della competizione, ancora a secco di tre punti e finora la grande delusione.

Nocerina corsara sul rettangolo verde del Nardò: i molossi di Raffaele Novelli, con i gol di Provenzano, D’Agostino e Ferrari, hanno steso il team granata (al secondo pesante ko di fila tra le mura amiche, ndr) e hanno agganciato la Palmese a quota 10 lunghezze. I rossoneri di Sossio Teore Grimaldi hanno ottenuto un pareggio importante in trasferta contro il Casarano.

Confronto pirotecnico tra le due squadre: Saraniti ha portato in vantaggio i rossoblù, Orefice e Volpe hanno rimontato, poi il gol di Malagnino per il momentaneo pari e il tris di Santarpia in favore degli ospiti. Tutto in ventotto minuti. Al 90’ un rigore di Malcore ha permesso ai padroni di casa di riacciuffare uno spettacolare 3-3. Il Gravina ha steso e condannato il Brindisi: 2-0 targato Santoro e Stauciuc, i gialloblù si sono presi la quarta piazza mentre i biancazzurri hanno ancora il -11 da scontare e il campionato si fa sempre più in salita.

Quarto risultato utile per il Matera che ha schiacciato il Manfredonia con un netto 3-0, ha sorriso anche l’Acerrana di Giovanni Sannazzaro al terzo bottino: il Toro, sotto contro il Martina, ha trovato l’1-1 finale con Esposito. Botta e risposta nella sfida dal profumo di salvezza. Il Costa d’Amalfi di Luigi Proto ha sfiorato la prima vittoria in Serie D, il guizzo di Maione alla mezz’ora non è bastato perché l’Ugento ha replicato nel finale con Sanchez. Il nuovo turno è alle porte e sarà Angri-Ischia ad aprire la quinta giornata del girone H.

Il programma metterà in evidenza il testa a testa tra la Nocerina e la Fidelis Andria: i rossoneri possono allungare, i federiciani sembra già giocarsi la stagione in Campania. In occasione della gara è stato disposto altresì il divieto di trasferta per i residenti della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Al Fanuzzi andrà in scena l’incontro tra il Brindisi e la Palmese. I pugliesi puntano a ridurre il gap dalle avversarie, la rivelazione va a caccia dell’intera posta per mantenere il contatto con le big. Riflettori su Matera-Gravina: in palio ci sono le posizioni di vertice. Il Casarano fa tappa sul manto erboso del Città di Fasano, la Virtus Francavilla ospita l’Acerrana. Nardò-Francavilla, Martina-Costa d’Amalfi e Ugento-Manfredonia completano il quadro.

la classifica

1 Virtus Francavilla 12

2 Nocerina Calcio 1910 10

3 Palmese 1914 10

4 FBC Gravina 9

5 Matera 8

6 Casarano Calcio 8

7 Nardò 6

8 Real Acerrana 1926 5

9 U.S. Angri 1927 4

10 Martina Calcio 1947 4

11 ischia Calcio 4

12 Fidelis Andria 2018 3

13 Manfredonia Calcio 1932 3

14 Ugento 2

15 Città Di Fasano 2

16 Francavilla 2

17 Costa D’Amalfi 1

18 Brindisi (-12) -11