Il Forio ne fa 9 all’under Virtus Avellino. Ai quarti c’è la Scafatese

Francesco Fiorillo | Dal risultato tennistico di San Michele di Serino alla goleada dello stadio Calise. Cambia la location, ma non il verdetto del campo. Questa volta, molto più largo rispetto a due settimane fa. Il Real Forio schianta la cantera della Virtus Avellino anche sull’isola e vola ai quarti di finale con un punteggio clamoroso (15-0 il totale, ndr).

Sono nove le reti messe a segno dai biancoverdi che, fin dai minuti iniziali, indirizzano la sfida sul giusto binario. Mister Angelo Iervolino si affida a Musella tra i pali, con Sirabella e Aiello sulle corsie. Accurso e Di Costanzo presidiano la zona centrale della difesa, Iaccarino va a completare la mediana con Castagna e Arrulo. Peluso e Guatieri supportano la manovra offensiva con bomber Musso.E proprio l’attaccante si rende subito pericoloso dopo pochi secondi con una conclusione dal limite sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la sfera termina sul fondo. Al 4’ è l’argentino ad aprire le danze, nella giornata che lo incorona come protagonista. Il fantasista in maglia 17 fa correre Aiello sulla fascia sinistra, il numero 2 mette in mezzo dove Musso trova la deviazione vincente dopo una prima risposta della retroguardia irpina.

Passano tre minuti e Lombardi sbaglia completamente l’uscita, Guatieri è in agguato, gli strappa il pallone in piena area e fulmina il portiere per il raddoppio. Il Forio resta proiettato in attacco e si fa vedere dalle parti di Corvino con un colpo di testa impreciso di Arrulo, con un destro al volo di Sirabella e con un bolide di Aiello dalla distanza. Al 17’ sventagliata dell’ex Ischia Di Costanzo per Castagna che, in inserimento, colpisce la traversa con il pallonetto. Chance al 18’ ancora per l’esterno destro isolano, sul capovolgimento di fronte invece Pennetti prova ad affondare il colpo, ma Musella non corre particolari rischi.

Al 25’, dopo la riconquista del possesso, Arrulo detta il tempo della manovra e innesca Guatieri che avanza per vie centrali e premia il taglio di Musso. Il centravanti, con un movimento da attaccante moderno, fa tris con una zampata. Al 31’ Di Costanzo si trasforma in rifinitore e inventa dalle retrovie, Guatieri scatta sul filo del fuorigioco alle spalle della difesa e trova la giocata che vale il poker. Al 33’ si rinnova l’asse Arrulo-Guatieri-Musso: il centrocampista smista per l’ala che offre il pallone alla prima punta, abile a controllare e a siglare la manita con un mancino ad incrociare. Al 36’ l’argentino firma altresì la sua quarta marcatura: dopo aver colpito la traversa su un suggerimento di Sirabella, Musso non perdona sulla ribattuta e segna ancora.

Per la Virtus Avellino è un mercoledì da dimenticare, soltanto al 37’ Lahfidi cerca di sorprendere Musella, bravo a farsi trovare pronto e a sporcarsi i guantoni. Nell’ultima occasione della prima frazione, in un contropiede gestito da Peluso, il trenta di casa veste l’abito dell’assistman e pesca Castagna: 7-0. Molto più bassa l’intensità della ripresa, il Forio gestisce e controlla, gli ospiti di mister Cucciniello provano a contenere e pensano agli impegni di campionato. Lo staff locale invece fa rifiatare Arrulo e Guatieri, mandando in campo Di Meglio e Vitiello.

Al 61’ opportunità per Iaccarino che si coordina dal limite, ma spara alto da buona posizione. Al 71’ staffetta in porta con il classe 2006 Santaniello al posto di Musella. Sette minuti più tardi spazio anche per Filosa e per Di Costanzo. Archiviate due giocate di Sirabella, insidioso all’80’ e poco preciso all’81’, i biancoverdi tornano a pungere.

All’83’ spicca l’azione tra la coppa Di Costanzo, con il difensore che serve il goleador, la difesa avversaria fa buona guardia. All’85’ il numero nove non manca l’appuntamento sulla torre di Peluso. Pochi secondi più tardi, tocca a Filosa definire i giochi con il 9-0, concretizzando un passaggio di Sirabella. Poco altro nel finale, solo De Maio cerca di impensierire l’under Santaniello con un calcio di punizione deviato. Il totale del doppio confronto dice 15-0: il Forio stacca il pass e vola ai quarti dove incontrerà la Scafatese, vincente con Arciello sul campo del Salernum Baronissi dopo l’1-1 dell’andata.

il tabellino

Real Forio: Musella (71’ Santaniello), Aiello, Accurso, Arrulo (52’ Di Meglio), Peluso, Iaccarino, Guatieri (52’ Vitiello), Sirabella, Di Costanzo A. 96, Musso (78’ Di Costanzo), Castagna (78’ Filosa). A disp: Iacono, Sogliuzzo, Cabrera, D’Alessandro. All. Taglialatela

Virtus Avellino: Corvino, Spina (46’ De Stefano), Caliano D. (46’ Cirino), Cucciniello, Lombardi, De Maio, Delle Grazie (65’ Berardino), Cringoli (46’ Caliano M.), Pennetti, Gaeta, Lahfidi. A disp: Dello Russo. All. Cucciniello

Arbitro: Sig.ra D’Ambrosi di Nocera Inferiore

Assistenti: Tartaglione e Fusco

Marcatori: 4’, 25’, 33’ e 36’ Musso, 7’ e 31’ Guatieri, 38’ Castagna, 85’ Di Costanzo 00, 86’ Filosa

Angoli 7 – 0