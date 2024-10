Il focus. Angri, gioia e dolori

Una partita dai due volti e al triplice fischio arriva il secondo pareggio consecutivo. L’Ischia Calcio deve ancora rimandare l’appuntamento con la vittoria, conquistata soltanto una volta in questo campionato, all’esordio contro il Brindisi. Al Novi, nel primo derby campano, c’è un botta e risposta con l’Angri. Mezz’ora di grande personalità degli isolani, poi la squadra si abbassa e il Cavallino risponde al vantaggio. Termina 1-1 e sulla terraferma c’è ancora un margine evidente tra le note positive e le lacune da risolvere.

Intanto la sfida contro i grigiorossi consegna anche un dato di fatto rilevante: l’importanza del doppio centravanti, un reparto potenziato dopo la scorsa stagione. Favetta non è al top della condizione e quindi dentro Nicola Talamo nello scacchiere di partenza. L’attaccante di Pozzuoli, alla sua seconda stagione con la casacca gialloblù, ripaga la fiducia dello staff tecnico e mette a segno il suo primo gol stagionale che stappa la sfida. Il ventottenne si conferma un cecchino ad ottobre, un anno fa siglò tre marcature ad inizio mese con una doppietta alla Cavese al Mazzella e un timbro nel poker rifilato in trasferta al Budoni. Poi il lungo digiuno e il ritorno alla rete in primavera.

Qui nasce dunque l’utilità di avere in rosa due punte di peso, capaci di concretizzare la mole di gioco costruita dal resto del gruppo. Talamo inoltre torna a segnare a distanza di oltre cinque mesi, l’ultima volta contro l’Ostiamare lo scorso 28 aprile. Al Novi si registra altresì una nota negativa, oltre al calo nella seconda parte del match. Al 21’ Florio si immola su Messina, pronto a insaccare su un cross di Rondinella dalla destra, e si fa male. Il terzino destro deve uscire dal terreno di gioco con largo anticipo per un problema alla caviglia.

“Il fatto di averlo perso è pesante – dice Buonocore – stava facendo molto bene prima dell’infortunio. Perderlo è stato un problema. Spero di recuperarlo velocemente, ma non abbiamo notizie certe. Ha avuto un problema alla caviglia, come è accaduto lo scorso anno. Non so se riusciamo a recuperarlo subito”. Florio stava disputando una buona gara con le sue solite accelerazioni sulla corsia di competenza. Poi lo scontro con l’attaccante grigiorosso e l’uscita dal rettangolo verde. Il mister, i compagni e l’ambiente gialloblù sperano di ritrovarlo in breve tempo, in attesa dell’esito degli esami strumentali.