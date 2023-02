Il dramma di Alessio, una tragedia immensa

Alessio ha smesso di lottare. Nella notte del 28 febbraio, ha deciso di dire basta e lo ha fatto lanciandosi dal tetto di casa sua ad Ischia, in Via Quercia. Un lancio che non lo ha ucciso sul colpo. L’arrivo della volante della Polizia, del 118, la corsa al Rizzoli e poi in elicottero verso l’Ospedale del Mare è stato tutto vano. Intorno alle 6.00, nell’ospedale napoletano ha reso l’ultimo respiro.

Una tragedia per una famiglia che combatteva da tempo contro uno dei mali del secolo e che ha avuto il suo epilogo tragico questa mattina. La salma, a disposizione dell’A.G. non è stata ancora consegnata ai familiari, ma sembra chiaro, considerando anche il passato di Alessio, che si tratti di un suicidio.

Classe 1994, Alessio non ha vissuto a pieno i suoi giorni. La passione per i cavalli, il lavoro in hotel e uno stato depressivo lo hanno accompagnato per troppo tempo. Quel tempo che, però, è terminato oggi. Nel modo peggiore.