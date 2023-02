Il coraggio di dire basta | #4WD

Nel giorno in cui a Forio si consumava un terribile atto di violenza ai danni di una donna e di una bambina di due anni, terminato con l’arresto e la traduzione in carcere del compagno e padre delle due vittime, la scaletta del festival di Sanremo affidava a Chiara Ferragni la lettura di un lungo monologo sulle donne, partito da quel vestito con la riproduzione tromp l’oeil del suo corpo nudo a cui la nota influencer ha attribuito una breve ma efficace motivazione: “Questo è il corpo di una donna che vorrebbe dare voce a tutte le donne del mondo.”

Ecco, Chiara non sapeva che proprio mentre lei si commuoveva leggendo quella (forse troppo) lunga prosa dedicata alla bimba che fu, molto lontana dal suo abituale lessico e format comunicativo, esortando le donne a capire che la loro identità “non è un limite”, quella donna foriana stava ancora valutando se denunciare o meno l’orco che in preda all’alcol, per l’ennesima volta, l’aveva mortificata a suon di botte, ma soprattutto aveva reso esanime anche la loro piccola, rischiando un femminicidio in tenerissima età, forse senza precedenti.

Oggi avrei volentieri puntato il dito contro l’eccessivo femminismo universale che ha condito i contenuti di quel monologo. Lo avrei fatto perché, a mio giudizio, la Ferragni avrebbe potuto essere ugualmente d’effetto utilizzando il suo linguaggio, quello che l’ha resa celebre e credibile verso un target di pubblico estremamente ampio per quanto frivolo possa essere ritenuto. Ma quanto accaduto a Forio mi porta invece a cambiare rotta, enfatizzando quei contenuti e la loro capacità di esortare ogni donna limitata nella sua libertà e nella sua dignità a tirar fuori la testa da quel sacco omertoso che di certo non salva il suo contesto familiare, ma ne facilita la progressiva disgregazione fino, talvolta, a conseguenze estreme ed irreparabili.

A quanto pare, non c’è bisogno di andare a scomodare l’Iran o l’Afghanistan: anche a due passi da casa nostra, ci sono donne che non hanno ancora trovato il coraggio di dire basta. Non giriamoci dall’altra parte!