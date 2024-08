Il centro di Ischia è off-limits. Vandali e schiamazzi notturni esasperano i residenti: pronti alle ronde

Quando è troppo, è troppo. E’ notorio che nel periodo estivo, e in particolare nel mese di agosto, nelle ore notturne alcune zone del centro di Ischia diventino preda di bande di vandali e di ragazzini perlopiù napoletani che si divertono danneggiando i beni pubblici e privati. Senza contare gli schiamazzi che tengono svegli i cittadini che desiderano riposare perché l’indomani mattina si devono magari alzare presto per recarsi al lavoro.

Un fenomeno che si registra ogni estate. Quest’anno però la pazienza dei residenti è terminata. Gli ultimi episodi hanno fatto “esplodere” l’esasperazione degli abitanti della Piazzetta San Girolamo, via Edgardo Cortese, Corso Vittoria Colonna, via Ferrante D’Avalos. Si sono infatti registrati il danneggiamento di auto in sosta, il lancio di sanpietrini contro le persiane di un’abitazione di via Ferrante D’Avalos e i vandali se la sono presa anche con piante e alberelli del verde pubblico, estirpandoli. Oltre ai “consueti” schiamazzi fino alle cinque del mattino.

Il centro di Ischia dalle 2 alle 6 del mattino, in assenza di un presidio fisso delle forze dell’ordine, è terra di nessuno. Le bande di “muschilli” la fanno da padrone e nessuno riesce a fermarli. L’ultimo episodio ha visto un “branco” di minori, circa una trentina tra maschie e femmine, urlare per tutta la notte in pieno centro, tra scherzi e litigi. E a nulla valgono le sollecitazioni dei cittadini del posto a non disturbare il riposo altrui. I piccoli vandali rispondono con insolenza.

«Non ne possiamo più!», lamentano i residenti. E così da una decina di famiglie è partito l’appello al sindaco Enzo Ferrandino affinché l’Amministrazione comunale si faccia carico del problema. Un’altra estate come questa non la vuole vivere nessuno…

Evidentemente i controlli delle forze dell’ordine non sono sufficienti a contrastare anche questo fenomeno. Ma i cittadini chiedono misure drastiche. In caso contrario non escludono iniziative private, come quella delle ronde notturne.

Il problema va risolto, perché oltretutto non nuoce solo alla tranquillità dei residenti, ma anche a quella dei turisti e di conseguenza danneggia l’immagine di Ischia.