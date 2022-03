Il caro vita che può far male al turismo |#4WD

Di recente ho avuto modo di ragionare con Voi sulle prospettive della stagione turistica ormai alle porte, sottolineando come, a meno di colpi di scena da Covid e indipendentemente da uno scenario di guerra lontano abbastanza da limitare i danni al perdurare della mancanza dei russi dalle nostre parti, potremmo trovarci dinanzi ad un’annata da vecchi tempi, quanto a positività dei numeri.

Oggi, purtroppo, bisogna prendere atto che non il conflitto in Ucraina, ma l’aumento vertiginoso del caro vita in Italia, potrebbe andare a ledere non poco l’entusiasmo del pubblico turistico verso la prenotazione delle vacanze nella bella stagione, il cui flusso è stato finora particolarmente incoraggiante. E’ vero, gli italiani rinuncerebbero a tutto tranne alle ferie; ma quando ci si trova dinanzi ad un rincaro generale che incide in modo estremamente significativo sui bilanci delle nostre famiglie (dimenticando solo per un attimo le aziende), la prudenza potrebbe prendere il sopravvento sostituendosi alla paura del contagio che già tante vittime ha mietuto in termini di presenze, durata e fatturato delle scorse due stagioni.

Perdura, oltretutto, il problema lavoro: praticamente non esiste una sola struttura ricettiva o pubblico esercizio che non cerchi personale, a prescindere dal numero di unità necessarie. Tra queste, i profili più rari sono quelli di sala, bar e cucina e quello ai piani degli hotel. Perdurando tale situazione, potrebbero riscontrarsi problemi nel garantire un servizio efficiente e di qualità nel periodo di massima affluenza, oltre agli stessi livelli occupazionali che, in assenza di domanda, rischierebbero di essere ridimensionati.

Continuo a dire che il Governo centrale avrebbe il dovere di garantire, oltre i proclami e i potenziali stanziamenti, provvedimenti immediati utili a far fronte ai problemi che un po’ tutti, chi più chi meno, stiamo cominciando a incontrare. Prima, ovviamente, che sia troppo tardi e che la criticità diventi sofferenza.