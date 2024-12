Il Barano saluta Invernini e Di Maio, arriva Lubrano Lavadera dal Procida

In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore dopo l’esonero di Isidoro Di Meglio, il Barano Calcio si appresta ad affrontare la finestra di mercato invernale. E, per l’appunto, sono iniziati i primi movimenti di mercato invernale per i bianconeri che, ieri, hanno annunciato la partenza dell’attaccante Ugo Invernini e del terzino under 2006 Sasi Di Maio.

L’attaccante ha salutato i suoi compagni delle ultime stagioni per trasferirsi al Bacoli Sibilla, dove troverà ad attenderlo altri due giocatori isolani: l’ex Barano Nicola Conte e l’ex Ischia Calcio Massimo De Luise. Il giovane Di Maio, invece, ha concluso in anticipo il prestito dal Real Forio, che ne detiene il cartellino; tuttavia, la società del presidente Amato lo ha nuovamente ceduto in prestito al Procida.

In senso opposto, invece, dal Procida Football arriva Vittorio Lubrano Lavadera, che torna a indossare la maglia bianconera con la quale aveva chiuso la scorsa stagione.