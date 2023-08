Il 2 e 3 settembre torna la comicità in pineta con gli Uomini di Mondo

Il Festival “Sempre aperto teatro” curato dall’associazione Amici del teatro e patrocinato dal Comune di Ischia torna questo weekend con lo spettacolo comico in due atti “un posto fisso in paradiso” di Corrado Visone con la regia di Alessandra Criscuolo e l’assistenza di Valentina Lucilla Di Genio. L’appuntamento è per sabato 2 e domenica 3 settembre alle 21.00 nella pineta Nenzi Bozzi di piazzetta San Girolamo. Si tratta della commedia più replicata degli Uomini di Mondo, compagnia che con questo spettacolo ha girato l’Italia. In questa occasione la commedia viene interpretata da un gruppo affiatato di giovanissimi che ha lavorato per sei mesi in un laboratorio teatrale durante il quale i ragazzi hanno sperimentato le molte sfaccettature del teatro.

La commedia è ambientata in un’agenzia di pompe funebri a Napoli, i cui gestori, per sopravvivere alla crisi economica e anticipare la concorrenza, hanno l’idea di “andare a prendere i morti quando sono ancora vivi”, cioè contattare quegli aspiranti suicidi che non hanno il coraggio di compiere da soli l’infausto gesto e accompagnarli verso una morte serena, garantendo loro “un posto fisso in paradiso”. In breve si ritrovano l’agenzia piena di personaggi particolari, accomunati dallo stesso obiettivo: darsi la morte. Tra tentativi di suicidio falliti, necrologi d’amore e impacchi di cipolle, i loro obiettivi si ribalteranno in un rocambolesco e spassoso finale. L’autore ha innestato sul tronco sempre vivo della comicità farsesca napoletana, l’umorismo nero tipico del teatro anglosassone, gli Uomini di Mondo portano in teatro un testo dissacrante e provocatorio, ricco di humour e spunti di riflessione.

Sabato 2 settembre ore 21.00 e Domenica 3 settembre ore 21.00

Pineta Nenzi Bozzi – Piazzetta San Girolamo

Ingresso 10 euro – info 3477569844