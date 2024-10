I “siluri” di Vito Iacono per le scuole e Monterone: «A Forio solo sondaggi, dove sono le navette e la mensa?»

L’anno scolastico è iniziato da poco, ma Vito Iacono già interviene per evidenziare le cose che non vanno e che non sono di certo sfuggite alla sua attenzione. In particolare una serie di iniziative avviate dall’Amministrazione comunale ma rimaste “in sospeso”. Il tutto in un contesto territoriale che mostra ancora pesanti criticità (vedi traffico caotico). Il consigliere comunale di opposizione non manca poi di ricordare il caso del quartiere di Monterone, finora oggetto di ordinanze per la disciplina della sosta, mentre altri annosi problemi che lo affliggono restano insoluti.

Le censure alla maggioranza che pare più interessata all’organizzazione di eventi non mancano di un pizzico di ironia, per “sdrammatizzare” il quadro complessivo tracciato dall’esponente della minoranza: «Benvenuti nel paese dei… sondaggi e delle navette che non ci sono!

Risulta che lo scorso anno scolastico sia stato fatto un sondaggio per un servizio di navette scolastico per le Scuole primarie che avrebbe visto la unanimità dei consensi, ma del servizio non c’è stata traccia. Quest’anno si ricomincia con il sondaggio, questa volta però per la Scuola dell’infanzia. Chissà!

E poi della mensa non si ha traccia e non se ne parla, i lavori al “Luca Balsofiore” sembrano sospesi, il paese muore di traffico, in particolare nelle ore di ingresso e di uscita dalle scuole, il paese è sporco, al campo sportivo lavorano a singhiozzo. Ma va tutto bene, tanto a Natale avremo spettacoli e luminarie, alla Colombaia si fanno aperitivi, il Torrione è saldamente chiuso ed a Monterone il problema della vivibilità del quartiere, degli allagamenti delle strade, della piazza, dei sottoscala che si allagano e delle infiltrazioni di acqua nella case popolari lo hanno risolto con una capotica regolamentazione della sosta delle auto e, soprattutto, con il concerto di Tony Esposito e, udite, udite, con la Corrida. Evviva Forio!»