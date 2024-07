I NERI PER CASO FESTEGGIANO I TRENT’ANNI CON “E…STATE INSIEME A LACCO AMENO” SULL’ISOLA DI ISCHIA

Saranno le voci a cappella dei Neri per Caso i protagonisti del secondo appuntamento della rassegna “Incontri Mediterranei” inserita nel programma degli eventi E…state insieme a Lacco Ameno.

Nell’accogliente Piazza Santa Restituta giovedì 25 luglio dalle ore 21:30 risuonerà il coro di voci di uno dei primi gruppi italiani divenuti famosi per le loro esibizioni senza l’utilizzo di nessuno strumento musicale e che proprio quest’anno raggiungono il traguardo dei trent’anni in arte.

Il segreto del successo che li porta ad essere amati anche dai giovani? Una formula che spazia tra più generi musicali: dal pop al jazz fino al reggae.

I Neri per Caso, sono nati artisticamente a Salerno negli anni ’90. La formazione del collettivo a cappella più amato in Italia è avvenuta, come suggerisce il nome, proprio “per caso”.

La storia vuole che in occasione di un live del 1994, il musicista Claudio Mattone li incontrò e chiese loro il motivo per cui si esibissero completamente vestiti di nero. La risposta fu spontanea: “per caso”. E fu così che divenne il loro marchio distintivo.

Da quel momento, ogni esibizione avveniva rigorosamente in abbigliamento total black.

Il gruppo era originariamente formato da sei componenti, legati tra loro da più o meno stretti rapporti di parentela. Mimì e Gonzalo Caravano erano fratelli e figli del cantante Jimmy Caravano, i cugini Ciro e Diego Caravano (anche loro fratelli), Mario Crescenzo e Massimo Devitiis. Nel 2015 la formazione cambia: Diego Caravano abbandona il gruppo e al suo posto arriva Daniele Blaquier.

Il gruppo italiano conquistò la notorietà del grande pubblico grazie alla vittoria nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo, nell’edizione del 1995. In occasione della loro esibizione, portarono sul palco il singolo “Le ragazze”, ottenendo consensi sia dalla critica musicale che dal pubblico. In una sola settimana il singolo, che diede il nome al loro primo album, superò le centomila copie vendute aggiudicandosi così il loro primo disco di platino al quale se ne aggiunsero altri cinque per un totale di settecentomila copie vendute.

Negli anni hanno collezionato una decina di lavori in studio (l’ultimo album è “We love The Beatles” del 2019), tanti singoli e riconoscimenti, oltre che diverse tournée all’estero, dove sono molto apprezzati. La loro continua a essere una presenza ed impegno non solamente artistico. Il gruppo è infatti spesso protagonista di iniziative legate al sociale.

“Siamo orgogliosi di ospitare sul palco di Lacco Ameno il talento e la bravura dai Neri per Caso, il gruppo campano divenuto famoso in tutto il mondo che per una sera ci farà vivere sonorità vocali ineguagliabili. Puntiamo in questo modo ad arricchire la nostra proposta di eventi culturali al fine di migliorare ed arricchire la nostra offerta turistica” affermano il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale e la consigliera Carmela Monti.

La rassegna Incontri Mediterranei giunta alla V edizione a cura dell’Ass. Jazz, ideata dal musicista Michelangelo Calise inserita nella rassegna “E…state insieme a Lacco Ameno”, si concluderà il 23 agosto con la partecipazione del trio Alma Partenopea in concerto a Piazza Santa Restituta.