I lavori idraulici “urgenti” al Vatoliere possono attendere… Il Comune di Barano è fermo alla rinuncia della ditta

I lavori idraulici “urgenti” al Vatoliere a seguito degli eventi meteo del 2019 possono – o meglio devono – attendere. Siamo infatti ancora alla presa d’atto del recesso da parte della ditta aggiudicatrice e alla constatazione della regolare esecuzione di quel poco che era stato realizzato. La responsabile del Settore V – Tecnico del Comune di Barano arch. Agnese Cianciarelli, rup di quel “disgraziato” intervento, in effetti dà esecuzione alla delibera di Giunta di giugno scorso. I lavori per il “Ripristino della officiosità idraulica dell’alveo Cava Rosato – Cosso del Vatoliere per scongiurare l’alluvionamento dell’area urbana e la viabilità principale ex SP270” rientravano negli interventi urgenti di protezione civile finanziati dalla Regione, in questo caso per l’importo complessivo di 70.000 euro.

Nel 2023 l’intervento era stato appaltato all’impresa baranese “Eco Gea”. Fatto sta che a marzo scorso la ditta ha comunicato di aver riscontrato difficoltà e pertanto di rinunciare all’appalto dichiarandosi disponibile ad una chiusura consensuale del contratto. Di tanto aveva preso atto la Giunta, che in delibera riportava lo stato di consistenza trasmesso dal direttore dei lavori, da cui risultano eseguiti: «Rimozione parziale della vegetazione infestante ostruente il canale e le sponde; Parziale scavo, movimentazione e trasporto in discarica di materiali inerti depositatisi lungo le briglie in muratura; Rispristino puntuale di piccoli tratti di muratura delle briglie; Trasporto a discarica del materiale inerte; per una percentuale di opere realizzate pari a circa l’8%».

La Giunta nella delibera approvata evidenziava che «risulta necessario procedere all’esecuzione delle opere restanti e che le stesse dovranno essere aggiornate al Prezzario Campania 2024». Demandando tutti i successivi adempimenti alla Cianciarelli. Adesso la responsabile del Settore Tecnico a sua volta prende atto della situazione. Dal verbale sullo stato di consistenza delle opere realizzate del direttore dei lavori arch. Rosario Tranisi evince che le spettanze alla “Eco Gea” per quel poco realizzato ammontano a 3.551,91 euro oltre Iva e oneri di discarica.

Pertanto in esecuzione di quanto deliberato dalla Giunta prende atto del recesso contrattuale, approva il verbale di constatazione, con regolare esecuzione delle lavorazioni eseguite e del debito con l’impresa rinunciataria, che sarà liquidato con successiva determina. Con questi adempimenti «si intendono conclusi i rapporti lavorativi» relativi a quelle opere ancora da realizzare. Di un nuovo appalto ancora non vi è traccia.