Giù le mani dagli orsi! Martedì 25 aprile alle 18 sit in di solidarietà al Soccorso

#nessunotocchijj4 Marchetti Roberta e Eleonora Esposito chiedono la partecipazione di tutti quelli che hanno a cuore questa vicenda e sono a favore alla liberazione della nostra Gaia, l’orsa che è stata ingiustamente catturata davanti ai suoi tre cuccioli, rinchiusa in una gabbia e in attesa di un eventuale condanna di morte la quale preme fortemente il presidente Maurizio Fugatti che ha dichiarato di non cambierà idea e che avrebbe preferito abbatterla sul posto al momento della cattura. Noi siamo dalla parte di chi non ha voce a cui ingiustamente viene tolta la libertà, la famiglia, la casa e probabilmente la vita. Noi ci batteremo finché Jj4 non verrà liberata. Ischia è dalla parte dell’orsa e ci faremo sentire.