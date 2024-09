Giovanni Castaldi, un altro ischitano in Serie D

Firma da “pro” e prestito in Serie D: per Giovanni Castaldi, il difensore nato tra le fila del Real Academy di Ischia, è arrivato il tempo di giocare tra i grandi. Dopo la firma da “pro” con il Foggia Calcio, società di Serie C, Castaldi è andato in prestito alla truppa di Mister Cinque che disputa il campionato di Serie D nel girone H e che incontrerà i gialloblù il prossimo 17 novembre ad Ischia (sperando sia pronto il Mazzella, ndr) e il 30 marzo nel girone di ritorno.

“Il Manfredonia Calcio 1932 – si legge nel comunicato stampa ufficiale -, comunica l’acquisizione a titolo di prestito dal Foggia Calcio 1920 del calciatore Giovanni Castaldi, difensore classe 2007 che puntella il parco Under dei biancocelesti per la stagione 2024/2025 per una squadra che, come da progetto societario, punta fortemente su giovani di prospettiva da valorizzare. Castaldi, in forza alla prima squadra del Calcio Foggia 1920 dalla stagione sportiva 2023/24, ha militato con i colori rossoneri nelle fila dell’Under17 nazionale e Primavera3 distinguendosi per qualità fisiche e tecniche, giocando sia nel ruolo di centrale che di terzino. Castaldi è già a disposizione di Mister Franco Cinque e questa mattina ha effettuato l’allenamento con il gruppo squadra al Miramare.”