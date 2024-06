Giovanili, torna lo stage “1vs1” di Mister Mimmo Citarelli

Sarà la sesta edizione dello stage estivo curato da Mister Mimmo Citarelli. Uno stage diverso, se vogliamo. Uno stage che punta al rafforzamento e al miglioramento delle qualità del singolo calciatore. Uno stage dedicato alla cura del particolare e dei fondamentali portato avanti da Mister Mimmo Citarelli, e da tanti altri collaboratori tecnici. Ci saranno, ancora una volta, Massimo Nobis, Davide Trofa, Pasquale Chiariello, Diego Grieco che collaboreranno insieme con il mister per la riuscita dello stage che, quest’anno, come detto, viene realizzato per la sesta edizione.

Lo stage si terrà allo Stadio Calise, dalle 19.00 alle 20.30 il lunedì, il mercoledì e il venerdì e come per gli anni scorsi, sicuramente durante gli allenamenti ci saranno diversi campioni che faranno tappa a Forio e che dedicheranno le loro attenzioni ai giovani calciatori.

“Il percorso che propongo con i miei collaboratori – esordisce Mister Citarelli – è una sorta di estensione delle tradizionali scuole calcio, non un surrogato. Siamo animati da un autentico amore per il calcio giocato e il nostro stage è pensato per essere un’esclusiva palestra tecnica. Ho invitato alcuni amici fidati e professionisti nel loro campo a unirsi a me in questa impresa propria per dedicarci alla crescita tecnica individuale dei giovani calciatori;

uell’allenamento personalizzato, 1 vs 1, che è comprensibilmente impossibile da proporre durante le sessioni di squadra. Quando i giovani calciatori entrano in campo – puntualizza il Mister – indossano la divisa delle loro squadre del cuore perché la nostra iniziativa è aperta a tutti, al di là della tifoseria che possano avere, sia essa per il Napoli, la Juventus o chi più ne ha più ne metta. La nostra missione, che tengo a enfatizzare, è focalizzata esclusivamente sullo sviluppo della tecnica personale e non sulla casacca che rappresentano. Quello che ho ideato a Forio è uno stage dove si respira libertà, con l’intenzione di trasferire sul manto erboso la creatività tipica del gioco di strada. Il nostro obiettivo primario è che ciascun giovane elevi il proprio repertorio tecnico, affinché ne traggano vantaggio quando torneranno a giocare nelle loro squadre”.

“È mia convinzione,” sottolinea Citarelli, “che l’impegno mio e del mio staff debba confluire nel progresso personale del ragazzo, a prescindere dalla maglia che veste, sia essa del Napoli, del Torino, dell’Ischia, del Forio, della Turris o della Casertana. Ribadisco, il fine ultimo è l’elevazione tecnica del giovane atleta.” Un concetto che Citarelli sottolinea in maniera abbastanza chiara, sgombrando il campo da equivoci che purtroppo abbondano anche nel mondo del calcio. Citarelli ha spalle larghe ed entusiasmo da vendere.