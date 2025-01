Giosi Ferrandino in Forza Italia? Castagna: “Farò un comunicato di bentornato”

Durante la nostra intervista, Giovan Battista Castagna, ex sindaco di Casamicciola Terme e ora consigliere di opposizione ha anche affrontato un tema prettamente politico, ovvero il possibile passaggio di Giosi Ferrandino nelle fila di Forza Italia. Ecco la sua risposta.

E’ il coordinatore di Forza Italia a Ischia e il “suo” ex sindaco, riannodando i nodi della politica di Casamicciola, Giosi Ferrandino, dopo aver provato Pd, Renzi e Calenda, adesso sembra che sia pronto a passare nuovamente a Forza Italia.

«Abbiamo intrapreso insieme il cammino politico. Negli anni ’90, dopo la Democrazia Cristiana siamo passati a Forza Italia. Io sono rimasto in Forza Italia perché condivido le idee del partito e mi trovo bene al suo interno. Anche durante i momenti difficili, quando eravamo in minoranza a livello nazionale, ho continuato a sostenere il partito. Oggi la situazione è migliorata e il partito è chiaramente in crescita. È evidente che ci sono ragioni personali dietro le scelte fatte da altri membri, e io non intendo criticare le decisioni di chi ha scelto un percorso diverso. Personalmente, continuerò a sostenere Forza Italia e scriverò un articolo di bentornato per coloro che rientrano. Non posso che accettare una persona che si iscrive di nuovo a un partito.

L’organizzazione è aperta alla possibilità di riammettere persone che hanno lasciato per diverse ragioni. È nostra intenzione mantenere le porte aperte per discutere ogni questione che emerga. È evidente che chi ha avuto una lunga militanza nel corso degli ultimi trent’anni porterà con sé storie ed esperienze significative da valutare. Analogamente, coloro che oggi si uniscono all’organizzazione, contribuendo con un interessante bagaglio di esperienza politica, saranno considerati e accolti con attenzione».