“Giornata Nazionale delle Pro Loco, le associazioni d’Ischia e Procida indomite sentinelle per la valorizzazione del territorio”

Casamicciola Terme, 9 luglio 2024 – Le otto Pro Loco operanti da anni nei territori delle isole di Ischia e Procida, iscritte all’Albo delle Pro Loco della Regione Campania di cui alla Legge Regionale N° 18/2014, aderenti all’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, parteciperanno alla “Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia”. Per la seconda volta promuoveranno l’evento “Le Pro Loco d’Ischia e Procida indomite sentinelle per la valorizzazione del territorio”. Ivolontari esporranno obiettivi, ruoli e finalità delle Pro Loco attraverso la diffusione gratuita di materiale turistico promozionale e raccoglieranno suggerimenti e proposte per la pianificazione delle future attività delle Pro Loco mediante la compilazione di un questionario anonimo.

L’evento gode del patrocinio di: Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, AMP Regno di Nettuno, Comune di Casamicciola Terme, Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (con le sue articolazioni territoriali) e della Fondazione Pro Loco Italia ETS. Le Pro Loco delle isole di Ischia e Procida con lo scopo di promuovere la partecipazione attiva degli Enti Locali per la tutela dell’ambiente e dei territori, a partire dal ruolo strategico di coordinamento tra Comuni, riconoscendo alle api e all’apicoltura il ruolo che queste svolgono a favore della biodiversità, della sicurezza alimentare e dello sviluppo locale sostenibile, hanno deciso di promuovere l’iniziativa “Comuni amici delle api”. Le Associazioni promotrici (Pro Loco Barano d’Ischia APS, Pro Loco Casamicciola Terme APS, Pro Loco Panza d’Ischia APS, Pro Loco Pithecusae APS, Pro Loco Isola Verde APS, Pro Loco Lacco Ameno APS, Pro Loco Procida APS, Pro Loco Serrara Fontana APS) con l’edizione 2024 che avrà cadenza annuale e carattere “itinerante”, intendono ricordare lo storico dirigente dell’UNPLI Ciro Mainini (1953-2021), prematuramente scomparso pochi mesi dopo la “Giornata Nazionale delle Pro Loco” del 2021, tenuta presso il Piazzale Aragonese di Ischia Ponte.

Quest’anno le Associazioni di Promozione Sociale di Ischia e Procida hanno deciso di organizzare la “Giornata Nazionale” a Casamicciola Terme, cittadina simbolo della rinascita dopo il terremoto del 2017 e l’alluvione del 2022 e sede della più antica Pro Loco fondata nell’isola d’Ischia cinquant’anni fa. L’appuntamento è per domenica 14 luglio 2024 dalle ore 18.30 alle ore 24.00, in Piazza Marina.

PROGRAMMA

Ore 18.30

Isole… del prezioso patrimonio culturale immateriale

Miti, leggende, racconti dai/dei territori, anche in dialetto locale, tradizioni e religiosità. Preziosi “custodi viventi” presenteranno le antiche arti popolari praticate sul territorio.

Ore 20.30

Isole… delle indomite Pro Loco

Il viscerale amore per la propria terra nelle azioni quotidiane delle Pro Loco. Conferimento dei riconoscimenti 2024 ai soci: Targa “Ciro Mainini (195-2021)” al socio storico, tenace e resiliente, Targa “Fabrizio Borgogna (1978-2015)” al socio giovane, lungimirante e disponibile. Cinquantesimo anniversario dalla fondazione della Pro Loco di Casamicciola Terme (1974-2024). Intervento dei Responsabili dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia: coltivare positive sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni. Incontro con gli Amministratori comunali e dell’AMP “Regno di Nettuno”: individuare strategie comuni per la valorizzazione delle potenzialità delle risorse non solo ambientali dei territori, con particolare attenzione alla biodiversità marina e alla tutela delle api.

Ore 21.30

Isole… degli artisti

Artisti del territorio, anche professionisti con esperienza nazionale e internazionale, testimoniano il loro percorso per la valorizzazione del senso dell’arte, anche attraverso la presentazione delle loro opere in esposizione. Musicisti del territorio animeranno la serata con suoni e armonie parte integranti della biodiversità culturale delle comunità, anche attraverso la tutela e rivitalizzazione del patrimonio musicale popolare è possibile sostenere la valorizzazione delle nostre isole.

Animatori dell’evento: Prof.ssa Annamaria Geladas e giornalista Amedeo Romano



Postazioni informative:

Pro Loco per la presentazione degli attrattori culturali e turistici del proprio territorio

AMP “Regno di Nettuno” per le informazioni relative alla nostra biodiversità marina

Apicoltori per sensibilizzare sul ruolo strategico svolto dalle api per la tutela della biodiversità e dello sviluppo sostenibile

Attraverso un questionario anonimo saranno raccolti suggerimenti e proposte

da parte di ospiti e cittadini per la programmazione delle attività future delle Pro Loco