Gigi Di Vaia: “Sant’Anna 2024 mi rende felice, abbiamo centrato gli obiettivi”

Luigi Di Vaia | Personalmente sono molto felice di questa edizione della Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, ma prima di spiegarne brevemente i motivi, trovo doveroso scusarmi per il notevole ritardo che si è venuto ad accumulare prima dello sparo dei fuochi. Purtroppo un problema tecnico ha impedito alla ditta incaricata di essere puntuale. Come è giusto che sia, stiamo conducendo i dovuti approfondimenti sulla questione. Sono particolarmente dispiaciuto dell’accaduto perché ci tenevo soprattutto a sparare in orario e proprio lì siamo stati lunghi, proprio nell’edizione dedicata a una persona a cui volevo molto bene, Angelo Banfi.

Sant’Anna è la festa del nostro popolo ed è con esso che devo scusarmi. Quando è nata viveva di un altro spirito, quello della passione e del volontariato, poi, prima che ce ne interessassimo, è diventata terra di conquista per politici e comitati organizzatori. Li ricordo, erano quelli “della regalia” a non si sapeva chi. Per questo motivo sono, invece, poco interessato a leggere le parole scritte dai residuati di quell’epoca.

GLI STUDENTI, IL FUTURO E LA CRISI

Sono felice di questa edizione, soprattutto perché, per la prima volta, abbiamo coinvolto gli studenti, lo abbiamo fatto grazie alla sinergia con la Regione e gli istituti scolastici. L’anno prossimo la collaborazione sarà implementata e perfezionata. Questo perché ci stiamo ponendo il problema del futuro della Festa, lo stiamo facendo curando un presente che deve fungere da strumento per rinnovare la tradizione e riempire i cuori degli ischitani che sono visceralmente legati a questo evento, ma anche da concreto veicolo di promozione turistica. In tal senso va interpretata la scelta dello Chef Bruno Barbieri e della giuria “social”. In queste ore il nome di Ischia e della Festa stanno letteralmente facendo il giro del mondo. Questo è importante perché, dopo la parmigiana, l’anguria, il vino bianco sugli scogli, dopo l’incendio e i fuochi, ognuno di noi dovrà tornare al proprio lavoro, nel negozio, nell’albergo, nel bar, nel proprio studio professionale. Ognuno di noi dovrà tornare a fare i conti con una crisi dalla quale mi auguro usciremo il prima possibile. In tal senso alimentare in ogni modo l’indotto turistico, è un preciso dovere di tutti, oltre che una stringente necessità di tutta la comunità isolana.

I COSTRUTTORI STORICI

Un sentito ringraziamento va ai costruttori di quest’anno che hanno reso possibile lo svolgimento della Festa. In conferenza stampa feci il mea culpa anche sull’esigenza di intraprendere un rapporto nuovo con ciò che resta dei costruttori storici delle zattere, cosa che deve iniziare quanto prima e deve succedere per il tramite dei nostri studenti. Devo fare i miei complimenti a tutto lo staff e ai collaboratori che hanno reso possibile tutto questo. I ringraziamenti di tutta l’Amministrazione comunale vanno alle forze dell’ordine che, come sempre, hanno offerto la massima collaborazione. Permettetemi di esprimere un pensiero particolare al nostro comando di Polizia Municipale che ha presidiato il territorio senza sosta dalle 18.00 fino alle 3.00 del mattino. Gli uffici comunali hanno prodotto una quantità di atti e documenti con i quali si sarebbero potute costruire 10 zattere! I volontari ci hanno garantito come sempre ordine e organizzazione. Grazie alla DMO, a Ischia Risorsa Mare, Ischia Servizi. Alla fine i fuochi sono stati bellissimi, meno l’incendio, credo. Vedere un bimbo di 9 anni, Matteo, suonare Blue Dolphin senza spartito davanti a un pubblico così numeroso è stato emozionante. Emozionante come sa esserlo solo la nostra Festa di Sant’Anna.

E come disse il Maestro Troisi, ancora una volta, “scusate il ritardo”.